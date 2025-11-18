«Πράσινο φως» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο που απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχείασχετίζονται με την έρευνα για τον καταδικασμένο χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 427-1, με πέντε μέλη να μην ψηφίζουν, αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την πορεία της ψηφοφορίας του σχετικού νομοσχεδίου. Όπως έγινε γνωστό, με την κύρωση του νομοσχεδίου για τη δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν, ακούστηκαν χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Ο βουλευτής Κλέϊ Χίγκινς από τη Λουιζιάνα, πιστός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το μόνο μέλος της Βουλής που καταψήφισε τη σχετική τροπολογία.

Αρχεία Έπσταϊν: Τι προβλέπει η διαδικασία

Η σχεδόν ομόφωνη ψήφος ήταν το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που διήρκεσε μήνες και ηγήθηκε μια δικομματική ομάδα μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Απέναντί της, τάχθηκαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η υπόλοιπη Ρεπουμπλικανική ηγεσία του αμερικάνικου, πολιτικού σώματος.

Ωστόσο, όταν κατέστη σαφές ότι οι προσπάθειες του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων να αποτρέψει την ψηφοφορία επί της πρότασης δεν θα «ευδοκιμούσε», ο Τραμπ άλλαξε στάση και υποστήριξε την προσπάθεια.

Το νομοσχέδιο θα προχωρήσει στη συνέχεια στη Γερουσία. Εάν εγκριθεί από την άνω βουλή, θα σταλεί στον Τραμπ για υπογραφή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εάν φτάσει στο γραφείο του, κάτι που παραμένει αβέβαιο.

Οι Δημοκρατικοί, καθώς και οι διακομματικοί υποστηρικτές του νομοσχεδίου, κάλεσαν τον Τραμπ να μην περιμένει την απόφαση του Κογκρέσου, αλλά να διατάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία, κάτι που έχει την εξουσία να κάνει.

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Τραμπ ζήτησε ανάκληση τηλεοπτικής άδειας

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του ABC και της δημοσιογράφου Mary Bruce, ζητώντας μάλιστα την αφαίρεση της τηλεοπτικής άδειας του δικτύου, μετά από ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν δημοσιοποιεί άμεσα τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο που θα υποχρεώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία του χρηματιστή, ο οποίος πέθανε το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Όταν η Bruce ρώτησε τον Τραμπ γιατί περιμένει το Κογκρέσο να δράσει αντί να διατάξει ο ίδιος τη δημοσιοποίηση των αρχείων, αντέδρασε έντονα: «Νομίζω ότι είσαι απαίσια ρεπόρτερ… Δεν θα σου απαντήσω ξανά. Πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια του ABC, λόγω ψευδών ειδήσεων», δήλωσε, κατονομάζοντας και τον επικεφαλής της FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος έχει ήδη απειλήσει το δίκτυο στο παρελθόν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν έχει «καμία σχέση» με τον Έπσταϊν και ότι τον είχε «διώξει από το κλαμπ» του πριν από χρόνια.

Την ίδια στιγμή, επανέλαβε ότι οι πιέσεις Δημοκρατικών και μέρους των ΜΜΕ είναι «ψευδείς», παρότι πρόσφατες αποκαλύψεις e-mail του Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα, τον κατονομάζουν, με τον χρηματιστή να γράφει ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια».

Με πληροφορίες από Guardian και CNBC