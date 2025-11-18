Οι Deep Purple ανακοίνωσαν συναυλία στην Ελλάδα

Οι Deep Purple έρχονται ξανά στην Ελλάδα για μια συναυλία, μέσα στο 2026.

Προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens (O.A.K.A), η συναυλία των Deep Purple έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα από πολυαναμενόμενες live εμφανίσεις στην Αθήνα, όπως των Metallica, των Cure, των Limp Bizkit και άλλων θρύλων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Special guests στη συναυλία του Οκτωβρίου, θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler (UK), δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ. Η έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 12:00 από τη More.com.

«Οι Deep Purple με χαρά ανακοινώνουν τις νέες ημερομηνίες της περιοδείας τους για το 2026! Μαζί τους θα είναι οι special guests @mammothwvh (σε επιλεγμένες ημερομηνίες) και @jaylerband. Η προπώληση των VIP πακέτων ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου. Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια βρίσκονται στον σύνδεσμο στο βιογραφικό. Θα σας δούμε εκεί», γράφει ο επίσημος λογαριασμός του συγκροτήματος στο Instagram.

5 κορυφαία τραγούδια των Deep Purple

Λίγα συγκροτήματα έχουν επηρεάσει τόσο βαθιά τον «σκληρό» ήχο όσο οι Deep Purple. Από τα late ’60s μέχρι σήμερα, η βρετανική μπάντα έχει γράψει κεφάλαια στην ιστορία του hard rock και του heavy metal, θέτοντας τις βάσεις για ολόκληρα μουσικά ρεύματα. Με αμέτρητα lineup changes αλλά σταθερά εκρηκτική ενέργεια, οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα ονόματα που πέρασαν ποτέ από τον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.

Ανάμεσα σε δεκάδες δίσκους και ιστορικές στιγμές, ξεχωρίζουν πέντε τραγούδια–ορόσημα που σφράγισαν το DNA τους και καθόρισαν τη φυσιογνωμία του κλασικού ροκ.

1. Smoke on the Water (1972)

Το riff που έμαθαν οι μισοί κιθαρίστες του πλανήτη. Πέρα από την iconic εισαγωγή του Ritchie Blackmore, το κομμάτι αφηγείται πραγματικά γεγονότα: την πυρκαγιά στο καζίνο του Μοντρέ κατά τη διάρκεια συναυλίας του Frank Zappa. Με απλότητα, βάρος και αυθεντικότητα, έγινε το απόλυτο rock anthem της μπάντας και ίσως το πιο αναγνωρίσιμο riff όλων των εποχών.

2. Highway Star (1972)

Η απόδειξη ότι οι Deep Purple μπορούσαν να κάνουν τα πάντα πιο γρήγορα, πιο τεχνικά και πιο συναρπαστικά. Το τραγούδι ανοίγει τον δίσκο Machine Head και θεωρείται ο θεμέλιος λίθος του speed metal. Το σόλο του Blackmore και το οργανικό ξέσπασμα του Jon Lord παραμένουν σχολή από μόνα τους.

3. Child in Time (1970)

Ίσως η πιο drama στιγμή της μπάντας, διάρκειας δέκα λεπτών. Στο Child in Time o Ian Gillan φτάνει στα όρια της ανθρώπινης φωνής, ενώ η σύνθεση ανεβοκατεβαίνει σαν μουσικό έπος. Είναι η πλευρά των Deep Purple που ξεφεύγει από το radio-friendly rock και ακουμπάει σε prog, ψυχεδέλεια και καθαρή συναισθηματική έκσταση.

4. Burn (1974)

Η αναγέννηση των Deep Purple με το “Mark III” lineup. Με τον David Coverdale και τον Glenn Hughes στα φωνητικά, το Burn είναι ένα από τα πιο δυναμικά hard rock κομμάτια της δεκαετίας του ’70. Ο συνδυασμός blues, σκληρού ήχου και baroque rock πλήκτρων του Jon Lord το κάνει αδιαπραγμάτευτο κλασικό.

5. Perfect Strangers (1984)

Το θριαμβευτικό comeback. Μετά από χρόνια διασπάσεων, το Perfect Strangers σηματοδότησε την επιστροφή του κλασικού “Mark II” lineup. Μυστήριο, βαρύτητα, ατμοσφαιρικά πλήκτρα και σκοτεινή μελωδία συνθέτουν ένα κομμάτι που έγινε live σταθερά και αγαπημένο των fans μέχρι σήμερα.

