Πολωνία: «Όλα δείχνουν» ότι ρωσικές υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από τα σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Η πολωνική κυβέρνηση κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για τα δύο περιστατικά δολιοφθοράς που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και ανησυχία για την ασφάλεια των υποδομών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες ασφαλείας, Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, δήλωσε ότι «όλα δείχνουν» πως πίσω από τα περιστατικά βρίσκονται ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. «Μπορούμε πλέον να το χαρακτηρίσουμε με βεβαιότητα ως τρομοκρατική ενέργεια, η οποία ξεκίνησε από ειδικές υπηρεσίες της Ανατολής», ανέφερε.

Οι αρχές επιμένουν πως η έρευνα πρέπει να παραμείνει μυστική, προκειμένου να μην διαρρεύσουν κρίσιμες πληροφορίες. «Οι ρωσικές υπηρεσίες θα ήθελαν πολύ να γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες», πρόσθεσε ο Ντομπρζίνσκι.

Παρέμβαση Τουσκ στο κοινοβούλιο

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αναμένεται να ενημερώσει το κοινοβούλιο για τις εξελίξεις, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις εκρήξεις που κατέστρεψαν τμήματα γραμμών στη διαδρομή Βαρσοβία–Λούμπλιν και στο δίκτυο Ντέμπλιν–Βαρσοβίας.

Ειδικές δυνάμεις και αστυνομία έχουν αποκλείσει τα σημεία, τα οποία –σύμφωνα με το υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα– φέρουν ίχνη συντονισμένης δολιοφθοράς.

Αναταραχή σε Τσεχία και Σλοβακία

Την ίδια ημέρα, η Τσεχία και η Σλοβακία βρέθηκαν στους δρόμους για την επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης, με μαζικές συγκεντρώσεις κατά των κυβερνήσεών τους.

Στην Πράγα, χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τον επικείμενο σχηματισμό κυβέρνησης από τον Αντρέι Μπάμπις, τον οποίο η αντιπολίτευση κατηγορεί για σύγκρουση συμφερόντων.

Στη Σλοβακία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν την κακοκαιρία και κατέβηκαν στους δρόμους της Μπρατισλάβα και της Κοσίτσε, καταγγέλλοντας τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο για φιλορωσική στάση και απομάκρυνση από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.

Διεθνής κινητικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τη Μαδρίτη, δηλώνοντας ότι προσδοκά σε νέα στήριξη από την Ισπανία, ενώ ανακοίνωσε πως μεταβαίνει στην Τουρκία για να επιχειρήσει «επανεκκίνηση» των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η Μόσχα, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις στην Τουρκία, ακόμη κι αν ο Λευκός Οίκος αναμένεται να στείλει ειδικό απεσταλμένο στη διαδικασία.