«Ησυχία, γουρουνάκι»: Η οργισμένη απάντηση του Τραμπ σε δημοσιογράφο του Bloomberg

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων όταν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσα στο Air Force One, αντέδρασε με έντονο εκνευρισμό σε ερώτηση ρεπόρτερ του Bloomberg για τα εναπομείναντα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ τη σημάδεψε τη δημοσιογράφο Κάθριν Λούσι με το δάχτυλο και φώναξε: «Quiet, quiet piggy» (σ.σ. «Ησυχία, ησυχία γουρουνάκι»), σε μια στιγμή που καταγράφηκε από τις κάμερες.

Το απόσπασμα διακινήθηκε αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επικριτές του προέδρου. Η οργάνωση Occupy Democrats σχολίασε ότι «έτσι μιλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους και στους ενήλικες που υποτίθεται ότι ηγείται», ενώ η ομάδα Really American χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «αηδιαστική» και τον Τραμπ «ανεπαρκή και προσβλητικό».

Η διαμάχη για τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν

Ο Τραμπ απορρίπτει σταθερά τα αρχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ως «κόλπο των Δημοκρατικών» και αρνείται ότι γνώριζε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν. Ωστόσο, σε email που περιλαμβάνονταν στα 23.000 έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Έπσταϊν φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και περνούσε «ώρες» στην κατοικία του μαζί με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει την Τρίτη για την πλήρη δημοσιοποίηση των υπόλοιπων αρχείων. Αν και αρχικά ο Τραμπ είχε ταχθεί κατά, την Κυριακή δήλωσε ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει» και δεν αντιτίθεται πλέον στη δημοσιοποίηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιογράφοι του Bloomberg βρίσκονται στο στόχαστρο του προέδρου. Την περασμένη εβδομάδα, απευθυνόμενος σε άλλον ρεπόρτερ του μέσου, ο Τραμπ είπε: «Θα με αφήσεις να τελειώσω; Είσαι ο χειρότερος». Και συνέχισε: «Είσαι από το Bloomberg, σωστά; Δεν ξέρω γιατί σας έχουν».

Ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν ότι χρησιμοποιούσε τον χαρακτηρισμό «piggy» ως προσβολή. Η πρώην Miss Universe Αλίσια Ματσάδο είχε δηλώσει, κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, ότι ο Τραμπ την αποκαλούσε «Miss Piggy» και έκανε απαξιωτικά σχόλια για την εμφάνισή της. «Ήταν πιεστικός, τον φοβόμουν», είχε πει τότε. «Μου φώναζε, μου έλεγε ‘είσαι άσχημη’, ‘είσαι χοντρή’. Κάποιες φορές αστειευόταν και μου έλεγε ‘Hello, Miss Piggy’».

