Προειδοποιεί ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - «Στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν το τελευταίο ειρηνικό»

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ, πολύ νωρίτερα απ' ό,τι υπολογίζεται.

«Η ερώτηση είναι θεωρητική. Οι ειδικοί του στρατού και οι Μυστικές Υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν στο περίπου το πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πει πως αυτό θα μπορούσε να γίνει από το 2029 και πέρα. Τώρα, υπάρχουν άλλοι που λένε πως αυτό θα ήταν δυνατόν το 2028 και κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη» είπε μεταξύ άλλων ο Μπόρις Πιστόριους.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας διευκρίνισε σχετικά: «Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχουμε ένα ισχυρό αποτρεπτικό δυναμικό. Και συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά ναι, πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»

Μπόρις Πιστόριους: Η αναφορά στις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung και, αναφερόμενος ειδικά στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε: «Βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι υπονοούν μερικές φορές τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Πάνω απ' όλα, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένες από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο, επιταχύνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συνάψει πολύ περισσότερες συμβάσεις για οπλικά συστήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

«Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχει σημαντικό αποτρεπτικό δυναμικό. Συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό» πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Άμυνας κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Για αυτόν, η ελευθερία μας, η πολιτική μας τάξη, όπως εμείς την ξέρουμε, δεν έχει καμιά σημασία. Στην απειλή αυτή, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ενισχύοντας την αμυντική μας ικανότητα. Και εδώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε» ανέφερε, ενώ επανέλαβε την αντίθεσή του στην άμεση επαναφορά της γενικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

«Πού θα στεγάζονταν οι 350.000 νέοι άνδρες ενός δεδομένου έτους; Ποιος θα τους εκπαίδευε; Η επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας όπως την γνωρίζαμε στο παρελθόν απλώς αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Βασιζόμαστε σκόπιμα στην εθελοντική υπηρεσία. Θέλουμε όσους έχουν κίνητρο και είναι κατάλληλοι. Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούμε πολύ περισσότερο από αυτό - ακόμα και όταν μιλάμε για υπηρεσία στις εφεδρείες - παρά αν αναγκάσουμε τους νέους να υπηρετήσουν», υποστήριξε.

