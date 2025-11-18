Cloudflare: Από ένα «υπερβολικά μεγάλο αρχείο» ξεκίνησε το μπλακ άουτ, μεταδίδει το Axios

Σ' ένα «υπερβολικά μεγάλο αρχείο», αποκλείοντας έτσι το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, αποδίδει η Cloudflare το σημερινό διαδικτυακό πρόβλημα, που «βύθισε» στο σκοτάδι εκατοντάδες εφαρμογές και ενημερωτικούς ιστοτόπους.

Η Cloudflare, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως το «μπλακ άουτ» οφείλεται σε ένα αρχείο… που «μεγάλωσε» περισσότερο απ’ όσο έπρεπε. Τα προβλήματα, συγκεκριμένα, προκλήθηκαν από ένα, αυτόματα, παραγόμενο «αρχείο ρυθμίσεων», το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της «ύποπτης» διαδικτυακής κίνησης.

Το αρχείο αυτό ξεπέρασε το προβλεπόμενο μέγεθος και κράσαρε το σύστημα, που επεξεργάζεται την κυκλοφορία δεδομένων για πολλές από τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η εκπρόσωπος της Cloudflare, Jackie Dutton, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, ενώ αργότερα θα υπάρξει αναλυτικό τεχνικό report για το συμβάν.

Cloudflare: Επανήλθε σε λειτουργία

Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της μετά από διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, προκαλώντας για αρκετές ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε πολλούς ιστότοπους και μεγάλες πλατφόρμες, όπως το X και η σελίδα πρόσβασης του chatbot ChatGPT.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η εταιρεία εντόπισε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες της από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας). Όπως διευκρινίστηκε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο της Cloudflare.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η Cloudflare υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Ελλάδας, από μια κορύφωση που ξεπέρασε τις 11.000.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης σε δημοφιλείς υπηρεσίες όπως το X, το ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», το Canva και το Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector.

Η Cloudflare αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές, διαχειριζόμενη σχεδόν το 20% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης.

Με πληροφορίες από Axios