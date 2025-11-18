ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Cloudflare: Από ένα «υπερβολικά μεγάλο αρχείο» ξεκίνησε το μπλακ άουτ, μεταδίδει το Axios

Τα προβλήματα στη Cloudflare προκλήθηκαν από ένα, αυτόματα, παραγόμενο «αρχείο ρυθμίσεων»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
CLOUDFLARE ΒΛΑΒΗ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Facebook Twitter
Το CloudFlare / Getty Images
0

Σ' ένα «υπερβολικά μεγάλο αρχείο», αποκλείοντας έτσι το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, αποδίδει η Cloudflare το σημερινό διαδικτυακό πρόβλημα, που «βύθισε» στο σκοτάδι εκατοντάδες εφαρμογές και ενημερωτικούς ιστοτόπους.

Η Cloudflare, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως το «μπλακ άουτ» οφείλεται σε ένα αρχείο… που «μεγάλωσε» περισσότερο απ’ όσο έπρεπε. Τα προβλήματα, συγκεκριμένα, προκλήθηκαν από ένα, αυτόματα, παραγόμενο «αρχείο ρυθμίσεων», το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της «ύποπτης» διαδικτυακής κίνησης.

Το αρχείο αυτό ξεπέρασε το προβλεπόμενο μέγεθος και κράσαρε το σύστημα, που επεξεργάζεται την κυκλοφορία δεδομένων για πολλές από τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η εκπρόσωπος της Cloudflare, Jackie Dutton, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, ενώ αργότερα θα υπάρξει αναλυτικό τεχνικό report για το συμβάν.

Cloudflare: Επανήλθε σε λειτουργία

Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της μετά από διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, προκαλώντας για αρκετές ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε πολλούς ιστότοπους και μεγάλες πλατφόρμες, όπως το X και η σελίδα πρόσβασης του chatbot ChatGPT.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η εταιρεία εντόπισε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες της από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας). Όπως διευκρινίστηκε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο της Cloudflare.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η Cloudflare υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Ελλάδας, από μια κορύφωση που ξεπέρασε τις 11.000.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης σε δημοφιλείς υπηρεσίες όπως το X, το ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», το Canva και το Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector.

Η Cloudflare αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές, διαχειριζόμενη σχεδόν το 20% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης.

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CLOUDFLARE ΒΛΑΒΗ

Διεθνή / Cloudflare: Η εταιρεία επικαλείται «ασυνήθιστη υψηλή κίνηση» για το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Ειδικοί, μιλώντας για τη βλάβη στην Cloudflare, σημειώνουν ότι όταν ένας μόνο «κομβικός» πάροχος έχει πρόβλημα, το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές σε δεκάδες υπηρεσίες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Διεθνή / Χιλιάδες ευρώ για χτένισμα, μακιγιάζ και φωτογράφους δαπανά ο Φρίντριχ Μερτς

Όλα τα υπουργεία στη Γερμανία έχουν δαπανήσει 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές - Η απάντηση του πρωθυπουργικού γραφείου του Φρίντριχ Μερτς στην ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία»
LIFO NEWSROOM
ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑΤΟ

Διεθνή / Η Ευρώπη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο περίπλοκα σχέδια στρατιωτικής μετακίνησης στην ιστορία της

Η Ευρώπη επιχειρεί να διορθώσει μια κρίσιμη αδυναμία: τη μεταφορά στρατευμάτων και βαρέος εξοπλισμού από τα δυτικά λιμάνια στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ
LIFO NEWSROOM
Στον Λευκό Οίκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ημέρα της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Διεθνή / Στον Λευκό Οίκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ημέρα της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η παρουσία του συνδέεται με μια σημαντική διπλωματική στιγμή, καθώς ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιστρέφει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι
LIFO NEWSROOM
CLOUDFLARE ΒΛΑΒΗ

Διεθνή / Cloudflare: Η εταιρεία επικαλείται «ασυνήθιστη υψηλή κίνηση» για το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Ειδικοί, μιλώντας για τη βλάβη στην Cloudflare, σημειώνουν ότι όταν ένας μόνο «κομβικός» πάροχος έχει πρόβλημα, το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές σε δεκάδες υπηρεσίες
LIFO NEWSROOM
 
 