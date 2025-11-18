Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες στη Νιγηρία - Μία μαθήτρια κατόρθωσε να ξεφύγει

Ο υποδιευθυντής έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να εμποδίσει τους ένοπλους να μπουν στον κοιτώνα των κοριτσιών

Ένοπλοι εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε σχολείο θηλέων στη βορειοδυτική Νιγηρία και απήγαγαν 25 μαθήτριες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκε ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου, Malam Hassan Makaku, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει τους δράστες χρησιμοποιώντας το σώμα του ως ασπίδα στην είσοδο του κοιτώνα των κοριτσιών, δήλωσε δάσκαλος του σχολείου στους New York Times υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, με συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, στρατιωτικών μονάδων και εθελοντών της κοινότητας. Οι ομάδες έρευνας «χτενίζουν» δασικές εκτάσεις και διαδρομές που ακολουθούν συνήθως οι ένοπλες συμμορίες στην πολιτεία Kebbi, όπου βρίσκεται η πόλη Maga.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 20 λεπτά, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν υπήρξε άμεση επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, αν και κοντά στο σχολείο λειτουργεί φυλάκιο. Η αστυνομία, ωστόσο, έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι «οι ειδικές μονάδες που είχαν αναπτυχθεί στο σχολείο αντάλλαξαν πυρά με τους επιτιθέμενους», πριν εκείνοι διαφύγουν πηδώντας τον φράχτη.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές πανικού τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Mubarak Adam, 57 ετών, είπε ότι άκουσε τους δράστες να φτάνουν λίγο μετά τις 4 π.μ., την ώρα που περίμενε την πρωινή προσευχή. «Ήρθαν με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, πυροβολώντας αδιακρίτως με εξελιγμένα όπλα για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο», ανέφερε. «Πήγαν κατευθείαν στο σχολείο». Ο Adam ειδοποίησε την οικογένειά του να κρυφτεί, εξηγώντας ότι κυκλοφορούσαν πληροφορίες πως οι συμμορίες σκοπεύουν να χτυπήσουν το συγκεκριμένο σχολείο, αν και δεν ήταν σαφές από πού προήλθαν αυτές οι αναφορές.

Νιγηρία: Μνήμες από την επίθεση σε σχολείο του 2014

Η επίθεση στη Maga θύμισε έντονα την απαγωγή των μαθητριών στο Chibok το 2014, όταν η οργάνωση Μπόκο Χαράμ είχε αρπάξει δεκάδες κορίτσια από τον κοιτώνα τους στη βορειοανατολική Νιγηρία. Κάποιες από τις μαθήτριες εκείνης της υπόθεσης κατάφεραν να διαφύγουν ή αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από χρόνια αιχμαλωσίας και διαπραγματεύσεων, όμως πολλές παραμένουν εξαφανισμένες. Από τότε, παρόμοιες απαγωγές έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλη τη βορειοδυτική και βορειοανατολική Νιγηρία, μία περιοχή όπου χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από επιθέσεις ένοπλων ομάδων.

Η νέα απαγωγή έρχεται την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «υπαρξιακή απειλή» κατά των χριστιανών της Νιγηρίας. Αν και οι χριστιανοί ξεπερνούν τα 90 εκατομμύρια στη χώρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούν στοχοποιημένη κατηγορία σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες κοινότητες, όπως σημειώνουν ειδικοί. Στην επίθεση της Δευτέρας, άλλωστε, όλα τα κορίτσια που απήχθησαν από το Government Girls Comprehensive Secondary School είναι μουσουλμάνες, σύμφωνα με τον δάσκαλο που μίλησε στους New York Times.

Παρά την έλλειψη στοιχείων, η αφήγηση περί δίωξης χριστιανών έχει κερδίσει έδαφος στις ΗΠΑ, με πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα να την υιοθετούν. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ έχει καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο, ενώ ο κωμικός Bill Maher έκανε λόγο για «απόπειρα γενοκτονίας». Η ράπερ Νίκι Μινάζ επαίνεσε πρόσφατα τον Τραμπ για τις δηλώσεις του και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εργάζεται πάνω στο θέμα σε συνεννόηση με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Mike Waltz.

Οι νιγηριανές αρχές γνωρίζουν ότι βρίσκονται υπό πίεση. «Ενισχύουμε τις εσωτερικές δομές ασφαλείας, αυτό είναι απολύτως προτεραιότητα», δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών Mohammed Idris, επισημαίνοντας ότι ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών αναδιαμορφώνουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες ώστε «να αποτρέπουν πιο αποτελεσματικά τις επιθέσεις και να ανταποκρίνονται ταχύτερα όταν προκύπτουν απειλές».

Μία μαθήτρια διέφυγε από τους απαγωγείς

Μία από τις 25 μαθήτριες που απήχθησαν στη Maga κατάφερε να αποδράσει και να επιστρέψει στο σπίτι της, όπως δήλωσε την Τρίτη ο διευθυντής του σχολείου στο Associated Press.

Ο Musa Rabi Magaji, διευθυντής του Government Girls Comprehensive Secondary School, είπε ότι η μαθήτρια διέφυγε από δασική περιοχή και έφτασε στο σπίτι της αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την επίθεση. Μία ακόμη μαθήτρια —η οποία δεν περιλαμβανόταν στην αρχική λίστα των 25 απαχθέντων— κατάφερε επίσης να γλιτώσει λίγα λεπτά μετά την εισβολή των ενόπλων.

«Η μία ανήκει στις 25 που απήχθησαν και η άλλη επέστρεψε νωρίτερα», δήλωσε ο διευθυντής. «Και οι δύο είναι ασφαλείς».

Οι μαζικές απαγωγές μαθητών έχουν γίνει συχνό φαινόμενο στη βόρεια Νιγηρία, όπου δρουν δεκάδες ένοπλες ομάδες, αποτελούμενες κυρίως από νομάδες βοσκούς που έχουν στραφεί στα όπλα, αλλά και τζιχαντιστές. Τα σχολεία αποτελούν εύκολο στόχο, καθώς οι απαγωγές σε μαζική κλίμακα εξασφαλίζουν δημοσιότητα και συχνά λύτρα, σύμφωνα με αναλυτές.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στη Maga. Κάτοικοι και ειδικοί εκτιμούν ότι πίσω βρίσκονται ένοπλες συμμορίες που στοχοποιούν σχολεία, ταξιδιώτες και απομακρυσμένα χωριά για λύτρα. Η γενικευμένη ανασφάλεια αποδίδεται σε εκτεταμένη διαφθορά, σε ανεπαρκή εξοπλισμό των δυνάμεων ασφαλείας, στην ατιμωρησία των δραστών και στα πορώδη σύνορα της Νιγηρίας, τα οποία επιτρέπουν τη συνεχή ροή όπλων προς τις συμμορίες.

Με πληροφορίες από New York Times, Associated Press