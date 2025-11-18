Πάτρικ Μπέβερλι: Ο πρώην NBAer κατηγορείται πως χτύπησε την αδελφή του

Ο πρώην παίκτης του NBA, Πάτρικ Μπέβερλι, συνελήφθη στο Τέξας αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μετά από καταγγελία της ανήλικης αδελφής του ότι την έπνιξε και τη χτύπησε στο σπίτι της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, η έφηβη αδελφή του Μπέβερλι είπε στις Αρχές ότι είχε φύγει από το σπίτι τα ξημερώματα για να συναντήσει τον φίλο της σε κοντινό πάρκο.

Όταν επέστρεψε, η μητέρα τους ζήτησε από τον νεαρό να μπει στο σπίτι, κάλεσε τον Μπέβερλι και του ζήτησε να πάει εκεί.

Πάτρικ Μπέβερλι: Χτύπησε την αδελφή του

Μόλις έφτασε, ο πρώην NBAer φέρεται να επέπληξε την αδελφή του και στη συνέχεια «να την έπιασε από τον λαιμό με τα δύο του χέρια, σηκώνοντάς την από το πάτωμα», σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο των Αρχών. Η κοπέλα κατέθεσε ότι ένιωσε πόνο, δυσφορία και πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει για περίπου 20 με 30 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, εκείνος την τράβηξε έξω από το δωμάτιο και την χτύπησε στο αριστερό μάτι, ενώ ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ. Η ίδια κατήγγειλε ότι ο Μπέβερλι είπε πως «θα είναι ο συγγενής που θα τη σκοτώσει».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν ότι το ανήλικο κορίτσι είχε εμφανή σημάδια στον λαιμό, και κηλίδες στα μάτια, ένδειξη πίεσης η οποία τής είχε ασκηθεί προηγουμένως. Ο Μπέβερλι συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας Φορτ Μπεντ με την κατηγορία της επίθεσης. Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος ανάρτησε μήνυμα στα social media γράφοντας: «Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο ίντερνετ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το αν ο Μπέβερλι θα αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ή θα παραμείνει υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από ΤΜΖ