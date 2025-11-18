Κωνσταντινούπολη: Τι αναφέρει η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο των τουριστών

Για «δηλητηρίαση από χημική ουσία, που βρισκόταν στο ξενοδοχείο» κάνει λόγο η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση σχετικά με τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά οι τουρκικές Αρχές διερευνούσαν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης σχετικά με την οικογένεια τουριστών, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι το περιστατικό πιθανώς συνδέεται με εντομοκτόνο, που χρησιμοποιήθηκε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου λίγες ώρες πριν επιστρέψει η οικογένεια από βόλτα στην περιοχή Ορτάκιοϊ.

Κωνσταντινούπολη: Η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική γνωμάτευση, «το κυρίαρχο εύρημα της δηλητηρίασης οφείλεται σε χημική ουσία εντός του ξενοδοχείου», χωρίς να κατονομάζεται ακόμη το υλικό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ουσία φωσδίδιο του αλουμινίου, ένα εξαιρετικά τοξικό εντομοκτόνο που, αν εισπνευστεί, μπορεί να προκαλέσει άμεσα θανατηφόρες επιπλοκές.

Υπενθυμίζεται σχετικά με το χρονικό του συμβάντος στην Κωνσταντινούπολη, ότι η οικογένεια αφίχθη στην Τουρκία στις 9 Νοεμβρίου από τη Γερμανία. Στις 12 Νοεμβρίου, τα πρώτα συμπτώματα, ναυτία και εμετός, οδήγησαν τους γονείς και τα δύο παιδιά στο νοσοκομείο.

Τα δύο μικρά παιδιά, 6 και 3 ετών, κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ενώ η μητέρα πέθανε δύο ημέρες αργότερα. Ο πατέρας, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε χθες το βράδυ. Την ίδια μέρα, δύο ακόμη τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο εμφάνισαν παρόμοια συμπτώματα, με την αστυνομία να προχωρά σε λουκέτο της επιχείρησης.

Κωνσταντινούπολη: Το χρονικό του συμβάντος

Την ημέρα του συμβάντος, η εταιρεία απεντόμωσης πραγματοποίησε ψεκασμό στο ισόγειο του ξενοδοχείου μόλις μία ώρα μετά την αποχώρηση της οικογένειας για φαγητό. Επέστρεψαν περίπου τρεις ώρες αργότερα, ενώ η ουσία φέρεται να διέρρευσε μέσω του συστήματος εξαερισμού.

Ο τεχνικός που έκανε τον ψεκασμό δήλωσε στις αρχές: «Έκλεισα όλες τις εξόδους αέρα για να μην υπάρξει διαρροή», ενώ παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε «δύο καπάκια χημικού», τη δόση που χρησιμοποιεί συνήθως.

Συνολικά 11 άτομα έχουν προσαχθεί, εκ των οποίων:

ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου (με τρεις προηγούμενες καταδίκες),

(με τρεις προηγούμενες καταδίκες), οι ιδιοκτήτες της εταιρείας απεντόμωσης,

ο εργαζόμενος που έκανε τον ψεκασμό ,

, αλλά και τέσσερις επαγγελματίες εστίασης που είχε επισκεφθεί η οικογένεια νωρίτερα (πωλητής μυδιών, ζαχαροπλαστείου, καταστήματος για κοκορέτσι και καφέ), οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς τα πρώτα δείγματα τροφίμων δεν έδειξαν «δηλητηρίαση».

Οι έρευνες συνεχίζονται με εξετάσεις αίματος και τοξικολογικές αναλύσεις από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Με πληροφορίες από Hurriyet