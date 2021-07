Με ένα μήνυμά του στα Instagram, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αποχαιρέτησε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 85 ετών.

«RIP Bob D. Sr. 1936-2021… Χθες το βράδυ, ο μπαμπάς πέθανε ήσυχος στον ύπνο του μετά από χρόνια που υπέμεινε τις καταστροφικές συνέπειες του Πάρκινσον. Ήταν ένας πραγματικά ανυπότακτος δημιουργός ταινιών και παρέμεινε εξαιρετικά αισιόδοξος σε όλη τη διάρκεια (της ζωής του). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μητριάς μου, είχαν έναν ευτυχισμένο γάμο για περισσότερα από 2.000 χρόνια. Rosemary Rogers-Downey, είσαι αγία και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σου.» έγραψε στο μήνυμά του.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι ο πρεσβύτερος, υπήρξε πρωτεργάτης της σάτιρας «Putney Swope», που βρέθηκε το 1969 στη λίστα των 10 κορυφαίων ταινιών της χρονιάς του New York Magazine.

Ήταν σκηνοθέτης ενώ εμφανίστηκε ως ηθοποιός σε αρκετές ταινίες, μεταξύ αυτών οι Boogie Nights” (1997), “Magnolia” (1999) και “The Family Man” (2000).

Ως σκηνοθέτης cult ταινιών άνθισε στην κινηματογραφική βιομηχανία της δεκαετίας του '70. Στις αρχές της δεκαετίας δούλεψε για τον Joseph Papp και το Δημόσιο Θέατρο της Νέας Υόρκης και σκηνοθέτησε το έργο του David Rabe "Sticks and Bones" σε μια ζωντανή μετάδοση για το CBS το 1973.

Ανατρεπτικός ως δημιουργός προσέλκυσε περισσότερη προσοχή χάρη στο "Too Much Sun" (1990) σε ένα καστ που περιελάμβανε τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Άλαν Άρβας και Ραλφ Μάτσιο κερδίζοντας τους κριτικούς των New York Times:

Είχε παντρευτεί τρεις φορές, την πρώτη φορά με την Elsie Ann Ford, με την οποία παρέμειναν παντρεμένοι από το 1962 ως το 1982, τη δεύτερη φορά με τη Laura Ernst από το 1991 ως το 1994. Ο πρώτος από αυτούς τους γάμους κατέληξε σε διαζύγιο, ο δεύτερος έληξε με τον θάνατο της Ernst.

Το 1998 παντρεύτηκε την τρίτη σύζυγό του, τη συγγραφέα Rosemary Rogers. Είχε δύο παιδιά με την πρώτη σύζυγό του, τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και την Άλισον Ντάουνι.

Με πληροφορίες του Variety