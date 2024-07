Αεροπορικό δυστύχημα στο Νεπάλ - Νεκροί όλοι οι επιβάτες εκτός από τον πιλότο

Δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Νεπάλ, όταν αεροπλάνο της εταιρείας Saurya Airlines συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

Από τη συντριβή του αεροπλάνου σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι και τραυματίστηκε ο πιλότος, ο μοναδικός επιζών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές ανέσυραν και τα 18 πτώματα, ενώ ο πιλότος έχει τραύματα στα μάτια και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το αεροπλάνο είχε προορισμό την Ποκάρα και σε αυτό επέβαιναν 2 μέλη πληρώματος και 17 τεχνικοί, οι οποίοι μεταφέρονταν στην πόλη Ποκάρα για ελέγχους συντήρησης, διευκρίνισε ο επικεφαλής ασφαλείας αεροδρομίων Αρτζούν Τσαντ Τακούρι. «Μόνον ο κυβερνήτης διασώθηκε ζωντανός και λαμβάνει φροντίδα σε νοσοκομείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου Τριμπουβάν του Κατμαντού, Τετζ Μπαχαντούρ Πουντιάλ.

Σε τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονταν πυροσβέστες που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά και πυκνό μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό. «Το αεροπλάνο έπιασε φωτιά αφού εξετράπη της πορείας του στον διάδρομο απογείωσης στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και συνετρίβη σε έκταση ανατολικά του διαδρόμου», συμπλήρωσε ο Τακούρι, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά.

🇳🇵🚨‼️ BREAKING: A Saurya Airlines plane with at least 19 people on board has crashed during takeoff in Kathmandu, Nepal.



Emergency response teams are on site, and further details about casualties or injuries are still emerging. pic.twitter.com/neT01dGBh6