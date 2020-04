Παγκόσμια ανησυχία, αλλά και μηνύματα συμπαράστασης έχει προκαλέσει η εισαγωγή του Βρετανού πρωθυπουργού στην εντατική, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του, το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπόρις Τζόνσον μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από σχετική σύσταση της ιατρικής του ομάδας: «Από το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός ήταν υπό τη φροντίδα των γιατρών στο νοσοκομείο του St Thomas, στο Λονδίνο, αφού εισήχθη με επίμονα συμπτώματα κορωνοϊού».

Όπως δήλωσαν δύο πηγές προσκείμενες στον Βρετανό πρωθυπουργό, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του από χθες.

Μηνύματα για ταχεία ανάρρωση καταφθάνουν από όλο τον κόσμο, ενώ η εισαγωγή του στη ΜΕΘ μονοπωλεί και τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου.

To my dear friend @BorisJohnson , my thoughts and prayers are with you and your family, as you fight for a swift recovery. The people of Japan stand with the British people at this difficult time.