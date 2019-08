Τον θάνατο τουλάχιστον 144 ανθρώπων έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες από τους μουσώνες στη νότια και δυτική Ινδία, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας

Η πολιτεία Κεράλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, βρίσκεται μεταξύ των πλέων πληγεισών περιοχών, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. «Τουλάχιστον 165.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε περισσότερους από 1.318 καταυλισμούς σε 14 σημεία της πολιτείας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της αστυνομίας της Κεράλα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τις ήδη κατεστραμμένες υποδομές δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

The worst situation in Malappuram, Kerala. Around 50 men and women are under the soil and searching in progress for their bodies 😢

-Flood relief by IRW volunteers pic.twitter.com/NSpXKQehsz