Θάνατος Λένας Σαμαρά: Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του - Την Δευτέρα η κηδεία της

Ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της κηδείας της κόρης του Λένας, η οποία πέθανε ξαφνικά την Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η Λένα Σαμαρά ήταν κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

Γεωργιάδης: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση που είχε από τους γιατρούς του ΕΣΥ η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα που πέθανε ξαφνικά την Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως διευκρινίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο "Σισμανόγλειο" Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του "Σισμανογλείου" έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του "Ευαγγελισμού" καθώς το "Σισμανόγλειο" δεν έχει Νευρολογική κλινική»

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί» καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

