Δεμένα πλοία λόγω καιρού: Τι θα γίνει με τα δρομολόγια Σύρο, Τήνο, Μύκονο - Πότε εξασθενούν οι άνεμοι

Σε ισχύ παρέμεινε το απαγορευτικό απόπλου σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες να κρατούν δεμένα τα πλοία και να προκαλούν μεγάλη δυσφορία στους εκδρομείς.

Χιλιάδες επιβάτες βρίσκονταν σε μεγάλη αναμονή λόγω του απαγορευτικού στα λιμάνια.

Την ώρα που οι άνεμοι αγγίζουν μέχρι και τα 9 μποφόρ τοπικά, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το ιδιαίτερα αυξημένο κύμα των εκδομένων του Δεκαπενταύγουστου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, πολλοί επιβάτες δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταφέρουν, ότι ορισμένα από τα πλοία θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, ανάλογα με τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν και αν μπορούν να δέσουν στα λιμάνια.

Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά είναι συνολικά 25. Έξι από αυτά δεν θα πραγματοποιηθούν, δεν εκτελέστηκαν τις προηγούμενες ώρες και δεν θα γίνουν και στην πορεία.

Τα υπόλοιπα θα πραγματοποιηθούν. Το BLUE STAR Δήλος, ήταν να αναχωρήσει στις 7.25 σήμερα το πρωί για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, ωστόσο, αργότερα υπήρξε ενημέρωση, ότι θα αναχωρούσε στις 16:00 μόνο για Πάρο και Νάξο, καθώς ο καπετάνιος θα ακολουθήσει άλλη διαδρομή. Θα ακολουθήσει μια κυκλική διαδρομή και θα περάσει από τη Σέριφο χαμηλά. Πρόκειται για περίπου δύο ώρες, μεγαλύτερη διαδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι «δεν θα φύγει κανένα πλοίο μέχρι τις 17:00 το απόγευμα για Σύρο, Τήνο, Μύκονο».

Μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών απευθύνεται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αλλαγή εισιτηρίων, καθώς δεν πραγματοποιείται ταξίδι προς τη Σαντορίνη. Ορισμένοι θέλουν να φτάσουν μέχρι Πάρο και Νάξο και να κάνουν και τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι να ακυρώσουν τα εισιτήρια. Οι περισσότεροι, ωστόσο, επιδιώκουν να ενημερωθούν για το τι θα γίνει με τα χρήματα εφόσον δεν πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

Mετά τα μεσάνυχτα τα δρομολόγια από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τέλος, αναμένονται τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, για να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.

Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:

στη 1:00 π.μ. το Andros Queen στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros στη 1:30 π.μ. το Super Ferry

Αντίστοιχα, οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου:

στις 3:15 π.μ. το Andros Queen στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

Η πρόγνωση του καιρού

Οι θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ αναμένεται να επιμείνουν μέχρι τη 1 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι κυρίως το Στενό του Καφηρέα και οι Βόρειες Κυκλάδες.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος, η Κέα και η Κύθνος, νησιά τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης ισχυρών ανέμων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάντως, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης, με τους ανέμους να πέφτουν στα 8 μποφόρ και σταδιακά να εξομαλύνεται η κατάσταση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που προς το παρόν αποφεύγουν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές. Παρά την προβλεπόμενη μείωση, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και αύριο, με εντάσεις 7 έως 8 μποφόρ και κατεύθυνση βόρεια έως βορειοανατολική, τάση που αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.