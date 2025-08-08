Τα Ηνωμένα Έθνη απαιτούν «να σταματήσει αμέσως» το ισραηλινό σχέδιο για την Γάζα

Το σχέδιο της κυβέρνησης του Ισραήλ, «που έχει στόχο τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της κατεχόμενης λωρίδας της Γάζας, πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Το σχέδιο αυτό, που υιοθετήθηκε την περασμένη νύκτα από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, «αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», καταγγέλλει ο Τουρκ.

«Όλα μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα», καταγγέλλει ο Ύπατος Αρμοστής, ο οποίος κατηγορείται τακτικά από τις ισραηλινές αρχές για φιλοπαλαιστινιακές τάσεις και έχει χαρακτηρισθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ.

Ο Τουρκ ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση, «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο», να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια «χωρίς εμπόδια» στη λωρίδα της Γάζας «για να σωθουν οι ζωές αμάχων».

Οι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, «πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις», απαίτησε επίσης ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ πρέπει επίσης να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Το Λονδίνο καλεί το Ισραήλ να "επανεξετάσει άμεσα" το σχέδιό του για τη Γάζα

Την ίδια ώρα και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα «λάθος» το σχέδιο που ανακοίνωσε το Ισραήλ για να «νικήσει» τη Χαμάς στη Γάζα και κάλεσε την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να το επανεξετάσει.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση. «Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την περασμένη νύχτα σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να «ηττηθεί» η Χαμάς και να «αναληφθεί ο έλεγχος» της Πόλης της Γάζας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κατάπαυση πυρός, μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο Στάρμερ, που επανέλαβε ότι το Λονδίνο «μαζί με τους συμμάχους (του)» εργάζεται σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών». «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: μια διπλωματική λύση είναι δυνατή αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από τον δρόμο της καταστροφής», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο» στο μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα και πρέπει να «αφοπλιστεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio. «Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».