Live: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κερατέα - Καίγονται σπίτια, δεκάδες οι απεγκλωβισμοί

Η φωτιά στην Κερατέα έφτασε στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής και καίει ήδη τα πρώτα από αυτά.

Η κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής είναι δύσκολη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχύονται συνεχώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.

Επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ» (κινητοποιείται κάθε φορά που υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά για την πυρόσβεση).

Οι αρχές προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 10 κατοίκων.



Μηνύματα 112 και εκκενώσεις

Στις 15:05 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δροσιάς και του Χαρβάλου να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης, κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.



Πριν τις 17:00, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Δημολάκι και Συντερίνα Κερατέας,. Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στο Δημολάκι Κερατέας καλούνται να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο, ενώ στους κατοίκους του οικισμού Συντερίνα Κερατέας ζητήθηκε να κατευθυνθούν προς Λαύριο. Σημειώνεται ότι έχουν εκκενωθεί επίσης οι οικισμοί Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δροσιά και Χάρβαλο.



Η Τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εκκενώθηκαν δύο περιοχές - 190 πυροσβέστες και 18 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Μεγάλη φωτιά τώρα στην Κερατέα

Η Τροχαία ανακοίνωσε νέες ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.