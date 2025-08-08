Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπόσχεται 50 εκατ. δολάρια για τη σύλληψη του Μαδούρο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν αναγνωρίζει την «παράνομη» επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας πέρυσι, ανακοίνωσε πως διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών».

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας, ανέφερε μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε ήδη αυξήσει η Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, όταν ασκούσε ακόμη καθήκοντα η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι την επανεκλογή Μαδούρο δεν αναγνώρισε και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Η αντίδραση δεν άργησε, με τον υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας να χαρακτηρίζει «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ. «Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Χιλ, τονίζοντας ακόμη πως «απορρίπτουμε αυτή την χοντροκομμένη επιχείρηση προπαγάνδας» και ότι «η αξιοπρέπεια της πατρίδας μας δεν πωλείται».

«Παράνομη» η ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο

Τη 10η Ιανουαρίου, δέκα ημέρες προτού ορκιστεί ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του δημοκρατικού προέδρου Μπάιντεν χαρακτήριζε «παράνομη» την ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο, που επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για τρίτη, εξαετή, θητεία.

Ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και το υπουργείο Οικονομικών της Τζάνετ Γέλεν ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις στη Βενεζουέλα και αύξησαν τότε στα 25 εκατομμύρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την προσαγωγή στην αμερικανική δικαιοσύνη του ηγέτη της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει πως ο κ. Μαδούρο «έχασε καθαρά τις εκλογές» του 2024 και «δεν είχε δικαίωμα» να αναλάβει νέα θητεία.

Ο διάδοχος του Άντονι Μπλίνκεν, ο ρεπουμπλικάνος Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε χθες πανομοιότυπες κατηγορίες.

«Από το 2020, ο κ. Μαδούρο στραγγάλισε τη δημοκρατία και αγκιστρώθηκε στην εξουσία στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, που μπορεί να λογαριάζει στην υποστήριξη του στρατού και της κυβέρνησής του, ορκίστηκε κι ανέλαβε τρίτη θητεία σε τελετή που είχε χαρακτηρίσει «πραξικόπημα» η αντιπολίτευση, που υποστήριζε και συνεχίζει να λέει πως κέρδισε ο δικός της υποψήφιος.

«Την ώρα που εμείς εξαρθρώνουμε τρομοκρατικές συνωμοσίες ενορχηστρωμένες από τη χώρα της, η κυρία αυτή έρχεται να κάνει παράσταση τσίρκου για να ικανοποιήσει την ηττημένη ακροδεξιά στη Βενεζουέλα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Ιβάν Χιλ, αναφερόμενος στην αμερικανίδα υπουργό Δικαιοσύνης.

Βενεζουέλα: Ποιους περιλαμβάνει η επικήρυξη των ΗΠΑ

Η αμερικανική επικήρυξη αφορά, πέρα από τον πρόεδρο Μαδούρο, τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησής, καθώς η Ουάσιγκτον ερίζει πως ενέχονται «σε διακίνηση ναρκωτικών και διαφθορά».

Η κατηγορία αυτή επαναλαμβάνεται από το 2020, την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές, που έχουν επιτύχει τα τελευταία χρόνια καταδίκες άλλων ηγετών χωρών της Λατινικής Αμερικής, λένε πως ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται «πίσω» από καρτέλ που μετέφερε τόνους ναρκωτικών στις ΗΠΑ και τους διακίνησαν εξασφαλίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη λένε πως το καρτέλ συνεργαζόταν με ομάδες προερχόμενες από την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC της Κολομβίας, που θεωρεί «τρομοκρατική» η Ουάσιγκτον.

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνη Μπόντι κατηγόρησε ακόμη χθες τον πρόεδρο Μαδούρο για συνεργασία με τη συμμορία Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να εκδιώξει τον πρόεδρο Μαδούρο από την εξουσία και να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη Βενεζουέλα. Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ σκλήρυνε το εμπάργκο στο πετρέλαιο, ενώ ανακοίνωσε την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στις χώρες που αγοράζουν αργό από τη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση Μαδούρο καταγγέλλει από την πλευρά της εδώ και χρόνια τις επεμβάσεις της Ουάσιγκτον σε εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο ανακοίνωσε χθες ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας απέτρεψαν βομβιστική επίθεση στο Καράκας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση και τις ΗΠΑ πως ήταν υποκινητές. Το Καράκας καταγγέλλει συχνά αμερικανικές συνωμοσίες για την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο.