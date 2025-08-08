Μήλος: Δύο πνιγμοί απο selfie στο Σαρακήνικο

Νεκροί εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής δύο τουρίστες στo Σαρακήνικο της Μήλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο κολυμβητές ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ στο σημείο σπεύδουν διασώστες και ιατρικό προσωπικό για τις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του miloslife.gr, πρόκειται για ένα ζεύγος τουριστών από το Βιετνάμ. Το άτυχο ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόταν στη Μήλο για διακοπές με γκρουπ.