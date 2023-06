«Εμφύλιος» μεταξύ Wagner και ρωσικού στρατού- «Μπήκαμε στο Ροστόφ, ερχόμαστε Μόσχα» απειλεί ο Πριγκόζιν

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Ρωσία με τη μισθοφορική παραστρατιωτική οργάνωση Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν να ισχυρίζεται πως έχει καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας - για τον πόλεμο στην Ουκρανία - πόλη του Ροστόφ.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν κατακλύσει τα social media δείχνουν πάνοπλους άνδρες της Wagner - αλλά και τον ίδιο τον Γεβγκένι Πριγκόζιν να έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της πόλης και να έχουν περικυκλώσει το τοπικό υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει η παραμικρή αντίσταση από τον ρωσικό στρατό.

Αναλυτικότερα, ο ιδρυτής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του και μπήκαν στην πόλη Ροστόφ με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό». Υποστήριξε πως οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο όταν «άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής».

Yevgeny Prigozhin met at the headquarters of the Southern Military District with Deputy Minister of Defense Yunus Bek Yevkurov and First Deputy Chief of the GRU of the General Staff Lieutenant General Vladimir Alekseev. pic.twitter.com/1ZfDrYnsmn