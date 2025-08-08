Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Οι Oasis έδωσαν την πιο "σεισμική" συναυλία που έχει γίνει ποτέ στο στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου, όταν εμφανίστηκαν εκεί για τελευταία φορά το 2009, σύμφωνα με ανάλυση σεισμικών δεδομένων.

Η τελευταία εμφάνιση των αδελφών Γκάλαχερ στη Σκωτία έχει καταγράψει την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση από συναυλία στο συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία είκοσι χρόνια, ανακοίνωσε η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία (BGS).

Η συναυλία των Oasis τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασε σε ένταση ακόμα και εκείνη των Red Hot Chili Peppers τον Ιούνιο του 2004, των Kings of Leon τον Ιούνιο του 2011, αλλά και της Taylor Swift τον Ιούνιο του 2024, μετρώντας την κορυφαία σεισμική ενέργεια που προκάλεσε η κάθε εκδήλωση.

Οι μετρήσεις προήλθαν από ένα σεισμογραφικό σταθμό που βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο. Με μέγιστη ισχύ 215,06 kW, η συναυλία των Oasis ήταν πάνω από διπλάσια σε ένταση από τη δεύτερη πιο δυνατή, εκείνη των Red Hot Chili Peppers, που κατέγραψε 106,87 kW.

Οι πιο δυνατές συναυλίες στο στάδιο Murrayfield:

Η ανακοίνωση έγινε λίγες μέρες πριν οι Oasis επιστρέψουν στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης που έχουν ξεκινήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχύς αυτή δεν εξαρτάται από την ένταση της μπάντας ή το μέγεθος του κοινού, αλλά από τον παλμό και την αντίδραση των θαυμαστών που χόρευαν και πηδούσαν στο ρυθμό της μουσικής — το πόσο ψηλά και πόσο μαζικά ταυτόχρονα αναπηδούσαν ήταν καθοριστικοί παράγοντες.

Με πληροφορίες από Sky News