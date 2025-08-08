Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Μάχη με τις φλόγες σε πέντε μέτωπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, απειλώντας κατοικημένες ζώνες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Η φωτιά καίει σε πέντε διαφορετικά μέτωπα – Νεράιδα, Λατζόι, Πουρνάρι, Χελιδόνι – ενώ έχουν ήδη καταστραφεί αγροικίες, αποθήκες και αγροτικά οχήματα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να προέρχεται από τις κηλιδώσεις, που δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς.

Ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 34 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν μέχρι αργά το απόγευμα εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Τη μάχη ενισχύουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, καθώς και εθελοντές.

Μήνυμα εκκένωσης από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους για απομάκρυνση από το Χελιδόνι προς την Αρχαία Ολυμπία και από τα χωριά Γραμματικό, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοίου, Πουρνάρι και Ηράκλεια προς Πύργο.

Η περιοχή είναι γεμάτη ελαιώνες, πολλοί εκ των οποίων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο σημείο είχε πληγεί και στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τι προκάλεσε τη φωτιά στην Κερατέα: Οι πρώτες εκτιμήσεις



