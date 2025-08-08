ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Πολιτική

Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

« Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός υγείας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση που είχε από τους γιατρούς του ΕΣΥ η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα που πέθανε ξαφνικά την Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως διευκρινίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο "Σισμανόγλειο" Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του "Σισμανογλείου" έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του "Ευαγγελισμού" καθώς το "Σισμανόγλειο" δεν έχει Νευρολογική κλινική»

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί» καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο "Σισμανόγλειο" Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του "Σισμανογλείου" έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του "Ευαγγελισμού" καθώς το "Σισμανόγλειο" δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον "Ευαγγελισμό" και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

Πολιτική

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δούκας σε πρέσβη Ισραήλ: Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους

Πολιτική / Δούκας σε πρέσβη Ισραήλ: Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους

Η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στις δηλώσεις του Νόαμ Κατζ, ο οποίος άσκησε κριτική για ελλιπή προστασία της πόλης από «οργανωμένες μειονότητες», ανεπαρκή καθαριότητα και έλλειψη ασφάλειας που –κατά τον ίδιο– κάνει τους Ισραηλινούς τουρίστες να αισθάνονται άβολα
LIFO NEWSROOM
ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια» η εξαγγελία «θαλάσσιων πάρκων» από την Τουρκία

Πολιτική / ΥΠΕΞ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια»

Η εξαγγελία «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δείχνει πλήρη έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας» αναφέρει η ελληνική πλευρά
LIFO NEWSROOM
Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για Προανακριτική σε βάρος Βορίδη και Αυγενάκη

Πολιτική / Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για Προανακριτική σε βάρος Βορίδη και Αυγενάκη

Στην μυστική ψηφοφορία ψήφισαν 83 βουλευτές της ΝΔ καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές αποχώρησαν καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία
LIFO NEWSROOM
 
 