Το τρίτο τους παιδί καλωσόρισαν Κρίσι Τέιγκεν και Τζον Λέτζεντ - «Τι ευλογημένη μέρα»

Κατά μία ζωή μεγαλύτερη έγινε από χθες η οικογένεια των Τζον Λέτζεντ και Κρίσι Τέιγκεν.

Το ζευγάρι καλωσόρισε το τρίτο του παιδί χθες, Παρασκευή, όπως γνωστοποίησε ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής στο πλήθος ιδιωτικής συναυλίας.

«Τι ευλογημένη μέρα» αναφώνησε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «παρότι δεν κοιμήθηκα καλά, νιώθω υπερδιέγερση καθώς πέρασα πολλές ώρες στο μαιευτήριο».

Οι παριστάμενοι τής εκδήλωσης έσπευσαν στα social media να μοιραστούν τα ευχάριστα.

«Ο Τζον Λέτζεντ μόλις μας είπε πως γέννησαν το μωρό τους σήμερα το πρωί» ανέφερε ένας από τους ανθρώπους που ήταν παρόντες.

@johnlegend just told us he had a baby this morning #congratulations