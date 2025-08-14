ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5:00 το πρωί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8) στην είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με τέσσερα γκαζάκια.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές: Μάχη για να μη περάσουν στην Πάτρα οι φλόγες - Νύχτα τρόμου σε Χίο, Ζάκυνθο

Ελλάδα / Φωτιές: Μάχη για να μη περάσουν στην Πάτρα οι φλόγες - Νύχτα τρόμου σε Χίο, Ζάκυνθο

Για δεύτερη μέρα μαίνονται οι πυρκαγιές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας - Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην φτάσει η φωτιά στην Πάτρα - Στη Χίο οι φλόγες έχουν μπει μέσα στο χωριό Κηπουριές
LIFO NEWSROOM
 
 