Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8) στην είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με τέσσερα γκαζάκια.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.