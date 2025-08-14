Πάτρα: Τριπλάσια από το όριο τα καρκινογόνα σωματίδια μετά τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Εξαιρετικά επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, έπειτα από τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαιγε για περισσότερες από 48 ώρες, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, ζώα και φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, τα επίπεδα των πιο λεπτών σωματιδίων (PM2.5) κυμαίνονται μεταξύ 35 και 69 μικρογραμμαρίων, όταν το όριο ασφαλείας είναι 20, δηλαδή έως και τρεις φορές πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αέρας περιέχει επικίνδυνο μείγμα από χημικές ουσίες, βακτήρια και τοξίνες, με οργανικές ενώσεις που μπορεί να έχουν καρκινογόνο δράση. Η παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις συνθήκες αυξάνει τον κίνδυνο για το αναπνευστικό, την καρδιακή λειτουργία και το ανοσοποιητικό.

Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να καίγονται εκτός από βιομάζα και τεχνητά υλικά όπως πλαστικά, ελαστικά και μέταλλα, απελευθερώνοντας διοξίνες και φουράνια.

Ο κ. Σαρηγιάννης εκτίμησε ότι, εφόσον δεν υπάρξει νέα αναζωπύρωση, τα επίπεδα ρύπανσης ενδέχεται να επανέλθουν στα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες.