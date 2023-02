Τουρκία: Οπαδοί της Μπεσίκτας πέταξαν χιλιάδες λούτρινα στο γήπεδο- «Κυβέρνηση παραιτήσου»

Οπαδοί της Μπεσίκτας άρχισαν να πετούν στο γήπεδο παιδικά παιχνίδια, στη μνήμη των παιδιών που πέθαναν στον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία.

Το γήπεδο πλημμύρισε με λούτρινα ενώ οι οπαδοί ακολουθώντας το παράδειγμα της Φενερμπαχτσέ, καλούσαν με συνθήματα την τουρκική κυβέρνηση να παραιτηθεί.\

«Τα παιδιά πάντα χαμογελούν» έγραψε σε ανάρτησή της η ομάδα παραθέτοντας σχετικό βίντεο από τον αγώνα.

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» τραγουδούσαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο στάδιο Ινονού κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

Το Σάββατο, οπαδοί της Φενερμπαχτσέ φώναζαν συνθήματα «Ψέματα, εξαπατήσεις, πέρασαν 20 χρόνια, παραιτηθείτε!» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Κόνιασπορ.

Μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών, η τουρκική κυβέρνηση έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για καθυστερημένη ανταπόκριση σε σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο απολογισμός των νεκρών, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία, που έδωσαν οι αρχές στη δημοσιότητα ανέρχεται στους 44.374.

Με τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές να πλησιάζουν, η δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήδη πληγωμένη από την οικονομική κρίση, έχει δεχθεί νέο πλήγμα.

Beşiktaş fans threw toys and stuffed animals onto the pitch to be sent to children who were affected by the earthquakes.



The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/pzGyUiD7hr