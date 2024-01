Τηλεοπτικός σταθμός έκανε σεξιστική επεξεργασία σε φωτογραφία βουλευτή- Άλλαξε το σώμα και τα ρούχα της

Βουλευτής κατηγορεί για σεξισμό το Nine News στην Αυστραλία, καθώς έκανε Photoshop σε φωτογραφία της, αλλάζοντας όχι μόνο τα ρούχα της αλλά και το σώμα της.

Το Nine News χρησιμοποίησε μια περσινή φωτογραφία της Τζόρτζι Πάρσελ. Στην αρχική φωτογραφία, η βουλευτής της Βικτώρια φορούσε φόρεμα. Στο αποτέλεσμα που προβλήθηκε στο κανάλι, φαινόταν ένα τμήμα της κοιλιάς της Πάρσελ, ενώ εμφανιζόταν και με μεγαλύτερο στήθος.

Σε ανάρτηση, η βουλευτής υπογράμμισε ότι άνδρας συνάδελφός της δεν θα αντιμετώπιζε ποτέ κάτι τέτοιο. «Δεν μπορώ να φανταστώ να συμβαίνει αυτό σε άνδρα βουλευτή», έγραψε στο X.

Το Nine News της ζήτησε συγγνώμη και έκανε λόγο για «αυτοματοποίηση του Photoshop». Για την Πάρσελ, αυτή ήταν η χειρότερη ημέρα της πολιτικής σταδιοδρομίας της, όπως τη χαρακτήρισε επειδή ήρθε μετά την άρνηση της κυβέρνησης να απαγορεύσει το κυνήγι πάπιας.

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc