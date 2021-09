Κι ενώ οι περισσότεροι ασχολούνταν χθες με την λίστα του περιοδικού Time για τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, αρκετοί στάθηκαν αλλού: στο εξώφυλλο του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ και το σχεδόν προκλητικό Photoshop στην εικόνα.

Όπως παρατήρησαν πολλοί χρήστες του Twitter, η εικόνα του πρώην βασιλικού ζεύγους υπέστη τόσο έντονο Photoshop που έδειχνε εντελώς αφύσικη και ψεύτικη.

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1 — TIME (@TIME) September 15, 2021

Ο Δούκας με τη Δούκισσα του Σάσεξ έχουν φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και, οπωσδήποτε, εξίσου φανατικούς πολέμιους. Οι μεν εκθείασαν, ως συνήθως, το εξώφυλλο με χαρακτηρισμούς όπως «πανέμορφοι», «τέλειοι», «εμβληματικοί» και «πηγή έμπνευσης», σχολιάζοντας από τα βραχιόλια του Χάρι μέχρι τα νύχια της Μέγκαν.

I love his beads.

I love her nails.



Her Hair! Perfect. — A Lawyer (@mtlawmiami) September 15, 2021

Άλλοι, όμως, απάντησαν στο tweet του Time με το εξώφυλλο, κάνοντας σχόλια όπως «εκτός εποχής», «άκαμπτοι» ή «ψεύτικοι».

Λένε ότι η πόζα τους φαίνεται «αφύσικη» και σημειώνουν ότι η φωτογραφία δείχνει πολύ επεξεργασμένη προκειμένου να αφαιρεθούν τυχόν ελαττώματα ή ρυτίδες, ενώ απαρατήρητο δεν πέρασε ούτε το υπερβολικά πλούσιο μαλλί του Χάρι με κάποιους να κάνουν λόγο μέχρι για περούκα.

Μερικοί μάλιστα έφτασαν στο σημείο να αναρωτιούνται αν ήταν δυο ξεχωριστές εικόνες που ενώθηκαν σε μία.

It's a beautiful photo... he is Sitting so the their heights are the same and so it fits under the Time heading since it's a cover... love love them. Effortlessly cool — Molatelo Phochana (@Sante_latte) September 15, 2021

«Τι παράξενη φωτογραφία... την έκαναν να δείχνει πως ο Χάρι έχει ίδιο ύψος με τη Μέγκαν..έχει σκύψει;», σημείωσε ενδεικτικά κάποιος χρήστης.

Όταν κάποιος υποστήριξε πως η «όμορφη φωτογραφία» στήθηκε έτσι για να φαίνονται οι δυο τους στο ίδιο ύψος οπότε ισότιμοι, κάποιος απάντησε: «Η μόνη προσπάθεια σε αυτή τη φωτογραφία έγινε από εκείνον που ένωσε με Photoshop δυο διαφορετικές εικόνες».

«Δείχνει λίγο υπερβολικά πλαστική; Το photoshop ρέει άφθονο εδώ», «Το εξώφυλλο δείχνει τόσο ψεύτικο.. α, περίμενε, επειδή είναι», σχολίασαν άλλοι χρήστες.

Στα εκατοντάδες μηνύματα κάτω από την ανάρτηση, οι χρήστες λογομάχησαν επίσης για το αν ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ είναι όντως τόσο συμπονετικοί όσο παρουσιάζονται, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια, λίγο πριν τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου.

«Πώς μπορούν να συμπονούν αγνώστους, όταν δεν δείχνουν παραμικρή συμπόνοια για άτομα που γνωρίζουν, όπως η ίδια τους η οικογένεια», αναρωτήθηκε κάποιος χρήστης.