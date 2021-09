Ο πρίγκιπας Χάρι είχε γενέθλια και η βασίλισσα Ελισάβετ ευχήθηκε πρώτη

Η βασίλισσα Ελισάβετ ηγήθηκε των γενεθλιακών ευχών στον πρίγκιπα Χάρι, που έγινε 37 ετών, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις φιλανθρωπικές δράσεις του εγγονού του.

Ο Δούκας του Σάσεξ, που παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και πλέον ζει σε μια έπαυλη 11 εκατ. λιρών στην Καλιφόρνια, έλαβε επίσης ευχές για τα γενέθλια του από τον πρίγκιπα της Ουαλίας και τον Δούκα με τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! 🎈 pic.twitter.com/W1MJC9cGBn

Ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος δημοσίευσε μερικές παλιές φωτογραφίες με τον μικρότερο γιο του, εν μέσω έντονης φημολογίας περί ψυχραμένων σχέσεων μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! 🎂 pic.twitter.com/rGhu2BtsX3