Το περιοδικό Time αποκάλυψε τη λίστα με τους 100 ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κοσμούν το εξώφυλλο του έντυπου τεύχους του περιοδικού.

Ο κατάλογος χωρίζεται σε έξι κατηγορίες: Είδωλα, Πρωτοπόροι, Τιτάνες, Καλλιτέχνες, Ηγέτες, Καινοτόμοι. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ περιλαμβάνονται στην κατηγορία Είδωλα.

Από τότε που βρήκαν ο ένας τον άλλον, παντρεύτηκαν και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, το ζευγάρι ίδρυσε το Archewell, το φιλανθρωπικό ίδρυμα με το όνομά του εμπνευσμένο από τον γιο τους.

Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγεται και ο θρύλος της κάντρι, Ντόλι Πάρτον, η σταρ του τένις Ναόμι Οσάκα και τα αδέλφια Muna και Mohammed el Kurd, Παλαιστίνιοι ακτιβιστές και οι δύο.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία έκανε ντόρο φέτος καταφέρνοντας να τερματίσει την 13χρονη κηδεμονία της από τον πατέρα της, είναι επίσης στη λίστα.

«Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σκέφτονται την Μπρίτνεϊ την σούπερ σταρ. Είναι είδωλο. Θρύλος. Μια από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της ποπ-μουσικής», σχολιάζει το περιοδικό.

Δεκάδες άλλες ισχυρές προσωπικότητες κοσμούν τις σελίδες της ετήσιας λίστας του Time. Η τραγουδίστρια Billie Eilish, ο δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων Ben Crump και η χρυσή Ολυμπιονίκης της ομάδας των ΗΠΑ, Sunisa Lee συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Πρωτοπόροι».

Η συμπαίκτρια της Lee, Simone Biles, δικαίως κατέκτησε μία θέση ανάμεσα στου Τιτάτες του Time, αφού αγωνίστηκε αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το 2020, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική της υγεία.

Μαζί της στους ανθρώπους με την σημαντικότερη επιρροή στον κόσμο, εντάσσονται ακόμα η σεναριογράφος και παραγωγός Shonda Rhimes, οι μουσικοί παραγωγοί Timbaland και Swizz Beats, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Tim Cook και η ολυμπιονίκης Allyson Felix.

Η ηθοποιός Kate Winslet, ο ράπερ και τραγουδιστής Bad Bunny και η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτης Chloe Zhao βρίσκονται στη λίστα των καλλιτεχνών.

Ο τραγουδιστής Lil Nas X και ο ηθοποιός του "Saturday Night Live", Bowen Yang, παρέχουν εκπροσώπηση για την LGBTQ κοινότητα στον τομέα του ο καθένας και επίσης βρίσκονται στη λίστα.

Τέλος, διάφοροι παγκόσμιοι ηγέτες και πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, βρίσκονται στη λίστα «Ηγέτες» ενώ η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η πρώτη μαύρη και ασιατικής καταγωγής γυναίκα αντιπρόεδρος της χώρας, λαμβάνει τη δική της θέση στη λίστα του TIME.

