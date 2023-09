Σύννεφο «σκοτείνιασε» πόλη στη Βραζιλία - Βίντεο σε time lapse

Ένα πολύ μεγάλο σύννεφο καταγράφηκε σε πλάνα πάνω από μια πόλη της Βραζιλίας σε ένα ασυνήθιστο θέαμα.

Ένα βίντεο δείχνει ένα εντυπωσιακό ραβδωτό σύννεφο να κινείται στον ουρανό στην πόλη Caxias do Sul στη νότια Βραζιλία.

Μια καταιγίδα έπληξε την Caxias do Sul το πρωί του Σαββάτου. Οι εικόνες από το σύννεφο καταγράφηκαν σε time lapse, μια τεχνική που επιτρέπει την προβολή ενός γεγονότος σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

#WATCH : Incredible the storm cloud advancing over the city of Caxias do Sul in Serra Gaúcha of Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 #Brazil #StormCloud #RioGrandedoSul #Storm #ClimateEmergency #ClimateAction #ClimateActionNow #WeatherUpdate #WeatherForecast #WeatherAlert pic.twitter.com/jWt43qayut