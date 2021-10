Τις ανακοινώσεις της Νεοζηλανδής πρωθυπουργού, Τζασίντα Άρντερν για τη μετά-Covid εποχή διέκοψε ένας σεισμός.



Η δόνηση των 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το κοινοβούλιο στο Ουέλινγκτον όπου η Άρντερν έδινε συνέντευξη Τύπου για τους νέους εμβολιαστικούς στόχους.

Ο σεισμός ξεκίνησε ενώ δημοσιογράφος έκανε ερώτηση. Η πρωθυπουργός έπιασε ενστικτωδώς το πόντιουμ, προτού χαμογελάσει και πει «αχ, συγγνώμη, ένας μικρός περισπασμός - Θα σας πείραζε να επαναλάβετε την ερώτηση;»

Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ pic.twitter.com/TSfiplDtMb