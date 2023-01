Στη δημοσιότητα το βίντεο με την άγρια επίθεση με σφυρί κατά του Πολ Πελόζι - Σκληρές εικόνες

Δικαστήριο του Σαν Φραντσίσκο έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που κατέγραψε την άγρια επίθεση με σφυρί κατά του Πολ Πελόζι, μετά την αντίστοιχη εντολή από δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Στο υλικό εμφανίζονται οι αστυνομικοί να προσεγγίζουν την κατοικία Πελόζι, με το Πολ να ανοίγει την πόρτα, τη στιγμή που δίπλα του βρίσκεται ο θύτης του. Ο Πελόζι έχει το χέρι του στο σφυρί, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον άνδρα να κάνει χρήση του. Όταν, ωστόσο, οι αστυνομικοί τού ζητούν να το αφήσει κάτω, εκείνος αρχίζει να επιτίθεται, χτυπώντας τον Πελόζι στο κεφάλι.

Εισβάλλοντας οι αστυνομικοί στο σπίτι, ρίχνουν κάτω για να συλλάβουν τον David DePape, ενώ ο σύζυγος της μέχρι πρότινος προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκεται στο πάτωμα αναίσθητος.

