Sold out οι πτήσεις από Μόσχα- Κλείνει τα σύνορα η Λετονία, σε επιφυλακή η Εσθονία

Sold out είναι οι πτήσεις από τη Μόσχα σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα μετά την εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Wagner που προελαύνει προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τιμές των εισιτηρίων για μέρη όπου οι Ρώσοι μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, η Αστάνα στο Καζακστάν, η Τιφλίδα της Γεωργίας και το Γερεβάν της Αρμενίας, έφτασαν στα ύψη σήμερα, υποδηλώνοντας ότι οι Ρώσοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την κατάσταση στη χώρα μετά τις εξελίξεις με την Wagner.

Την ίδια ώρα ο Guardian μεταδίδει ότι τα εισιτήρια για τις πτήσεις από τη Μόσχα φέρεται να έχουν εξαντληθεί καθώς πλησιάζει η ομάδα των μισθοφόρων στην πόλη. Το Der Spiegel ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια για απευθείας συνδέσεις από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα, την Αστάνα και την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Google Maps οι δρόμοι κοντά στον αυτοκινητόδρομο στον Μ4 νότια της Μόσχας είναι κλειστοί, καθώς αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι αντάρτες της Wagner.

Κλείνουν τα σύνορα η Λετονία

Η Λετονία, η οποία δέχθηκε μεγάλο όγκο ρωσικού πληθυσμού όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία πέρυσι, σφράγισε τα σύνορά της με τη Ρωσία. Σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, είπε ότι η είσοδος για όποιον αποχωρεί «λόγω της τρέχουσας κατάστασης» δεν θα ληφθεί υπόψη για είσοδο στη χώρα.

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies



Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered



No direct threat to Latvia at this time — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023

Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Εσθονία, η οποία επίσης έχει επίσης δηλώσει ότι ενισχύει την ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων της, με την πρωθυπουργό Κάγια Κάλλας να προσθέτει ότι είναι σε «στενή επαφή» με τους ομολόγους της από τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

Πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, δήλωσαν νωρίτερα σήμερα ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Ρωσία.

Talked to my colleagues from Finland @PetteriOrpo, Latvia @krisjaniskarins, and Lithuania @IngridaSimonyte regarding the situaton in Russia. We will remain in close touch, will coordinate and exchange information. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 24, 2023

Έφυγε από τη Μόσχα ο Πούτιν;

Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος του Πούτιν αναχώρησε από την Μόσχα με κατεύθυνση προς την Αγία Πετρούπολη.

Υπήρξαν πολλές αναφορές ότι το προεδρικό αεροσκάφος του Πούτιν απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Vnukovo της Μόσχας στις 14:16 τοπική ώρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε βορειοδυτικά. Σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar, το αεροπλάνο έφτασε στην περιοχή Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και όπου ο Πούτιν έχει κατοικία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ωστόσο έσπευσε να διαψεύσει την είδηση και να δηλώσει στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «εργάζεται στο Κρεμλίνο».

The plane disappeared from the tracking system in the area of Tver (a city located about 180 km from Moscow). Putin has a residence in the Tver region, IStories notes. 2/3 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023

Με πληροφορείς του NewYorkTimes/Guardian