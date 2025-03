Σεισμός στη Μιανμάρ: Αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς - «Τεράστιες καταστροφές» και στην Ταϊλάνδη

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τη Μιανμάρ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θύματα τόσο στη χώρα όσο και στη γειτονική Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μανταλέι της Μιανμάρ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν. ​Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 81 εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια ουρανοξύστη υπό κατασκευή που κατέρρευσε. ​

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:20 τοπική ώρα (08:20 ώρα Ελλάδας) με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο περίπου 17 χιλιόμετρα από την πόλη Μάνταλεϊ, η οποία αριθμεί περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους. Δώδεκα λεπτά αργότερα, ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ. ​

There are fears for dozens of workers after a tower under construction collapsed in Thailand's capital Bangkok due to two powerful earthquakes in neighbouring Myanmar. pic.twitter.com/g6LyHdv3WZ

Στη Μιανμάρ, η χούντα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες και απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια. Στην πόλη Ταουνγκνού, επαρχία Μπάγκο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους. Στη Ναϊπιντάου, πρωτεύουσα της χώρας, πολλοί δρόμοι υπέστησαν ζημιές, ενώ κατέρρευσαν τμήματα της οροφής του Εθνικού Μουσείου. ​

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επισκέφθηκε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Νέπιντο όπου έχουν διακομιστεί πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο. Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Στην Ταϊλάνδη, η κυβέρνηση κήρυξε την Μπανγκόκ ζώνη καταστροφής. Πολλά ψηλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ οι αρχές έλαβαν σχεδόν 170 κλήσεις για ζημιές σε κτίρια της πρωτεύουσας. Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μετασεισμών και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι. ​

Οι αρχές και στις δύο χώρες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς προχωρούν οι έρευνες.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd