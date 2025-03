Σεισμός στη Μιανμάρ: Πισίνα ουρανοξύστη μετατράπηκε σε «φριχτό καταρράκτη»

Πισίνα στην κορυφή ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ μετατράπηκε σε «τρομακτικό καταρράκτη», όταν ο σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από ανατριχιαστικά βίντεο ενός πολυώροφου κτιρίου στην Μπανγκόκ που μετατράπηκε σε «τρομακτικό καταρράκτη» αφού η κατασκευή άρχισε να τρέμει εν μέσω σεισμού 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ - με αποτέλεσμα το νερό της πισίνας να υπερχειλίσει και να πέφτει από την άκρη του κτιρίου.

Authorities say a high-rise building under construction collapsed after a 7.7 magnitude earthquake rocked Thailand and neighboring Myanmar and possible casualties are not yet known. pic.twitter.com/5UE6HIKcBV