ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η Kodak σε οικονομικό αδιέξοδο: Κίνδυνος χρεοκοπίας για τον θρύλο της φωτογραφίας

Η ιστορική Eastman Kodak, με 133 χρόνια πορείας, προειδοποιεί ότι ίσως δεν αντέξει οικονομικά, καθώς δυσκολεύεται να αποπληρώσει χρέη 500 εκατ. δολαρίων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Kodak σε οικονομικό αδιέξοδο: Κίνδυνος χρεοκοπίας για τον θρύλο της φωτογραφίας Facebook Twitter
0

Η Eastman Kodak, η ιστορική εταιρεία φωτογραφίας που ιδρύθηκε το 1892, προειδοποιεί τους επενδυτές ότι ίσως δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της. Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική της έκθεση, η εταιρεία δεν διαθέτει «δεσμευμένη χρηματοδότηση ή επαρκή ρευστότητα» για να καλύψει τις επερχόμενες υποχρεώσεις της, που φτάνουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Η Kodak σχεδιάζει να εξοικονομήσει ρευστό σταματώντας τις πληρωμές στο συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα, ενώ επισημαίνει ότι οι δασμοί δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις δραστηριότητές της, καθώς η παραγωγή των περισσότερων προϊόντων της – όπως κάμερες, μελάνια και φιλμ – γίνεται στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Jim Continenza, τόνισε πως η εταιρεία «συνεχίζει να προχωρά στο μακροπρόθεσμο σχέδιό της, παρά τις προκλήσεις του αβέβαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Παρά την αισιοδοξία για αναδιάρθρωση δανείων και κεφαλαίων, η μετοχή της Kodak κατέγραψε πτώση άνω του 25% σε μία ημέρα.

Kodak: Από την κορυφή στην παρακμή

Η ιστορία της Kodak ξεκινά το 1879, όταν ο George Eastman έλαβε την πρώτη του πατέντα για μηχανή επίστρωσης πλακών. Το 1888 παρουσίασε την πρώτη φωτογραφική μηχανή Kodak, με σύνθημα «Εσείς πατάτε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα», φέρνοντας τη φωτογραφία πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Kodak κυριάρχησε στην αγορά, φτάνοντας τη δεκαετία του ’70 να κατέχει το 90% των πωλήσεων φιλμ και το 85% των πωλήσεων φωτογραφικών μηχανών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ίδια η εταιρεία ανέπτυξε το 1975 την πρώτη ψηφιακή κάμερα, αλλά απέτυχε να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία αυτή, οδηγούμενη το 2012 σε πτώχευση.

Το 2020, η Kodak γνώρισε μια σύντομη αναβίωση όταν η αμερικανική κυβέρνηση της ανέθεσε την παραγωγή φαρμακευτικών πρώτων υλών, κάτι που εκτόξευσε προσωρινά τη μετοχή της. Σήμερα, συνεχίζει να παράγει φιλμ και χημικά για επαγγελματική χρήση – κυρίως στη βιομηχανία του κινηματογράφου – και να εκμεταλλεύεται το brand της σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Αστυνομικοί του Σάρεϊ υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Διεθνή / Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ στη Βρετανία με γυναίκες αστυνομικούς ως δρομείς οδήγησε σε 18 συλλήψεις για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπές
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Διεθνή / Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Τουρκία και Αλβανία, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές - Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Διεθνή / Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση στην Αλάσκα προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Μόσχα μπορεί να αποδυναμώσει την Ουκρανία και τη δυτική ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
 
 