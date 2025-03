Σεισμός στη Μιανμάρ: Κατέρρευσε ιστορική γέφυρα του 1934 από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Σοβαρές ζημιές και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές έχει προκαλέσει ο καταστροφικός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Μιανμάρ και έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Ενώ στην Ταϊλάνδη συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από τα ερείπια πολυώροφων κτιρίων, στη Μιανμάρ καταγράφηκε η κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας Ava (γνωστής και ως Sagaing), η οποία διέσχιζε τον ποταμό Irrawaddy, συνδέοντας τις περιοχές Mandalay και Sagaing.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd