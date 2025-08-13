Κίνδυνος πλημμύρας στην Αλάσκα: Λεκάνη παγετώνα ξεχύνεται προς το Τζούνο

Μια λεκάνη γεμάτη με παγωμένα νερά στην περιοχή πάνω από το Τζούνο στην Αλάσκα, γνωστή ως Suicide Basin, έσπασε τον παγετωνικό φράκτη της και τα νερά κατευθύνονται προς την πόλη, ανακοίνωσαν οι αρχές της Τρίτης. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο από τις ετήσιες πλημμύρες που πλήττουν την περιοχή.

Οι επιστήμονες πετούσαν με ελικόπτερο για να αξιολογήσουν την κατάσταση στην Αλάσκα, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές της πόλης που συχνά πλημμυρίζουν. Η κορύφωση των νερών αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης.

Η πόλη συνεργάστηκε με το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ για να στήσει μεγάλο τοίχο από φράγματα Hesco κατά μήκος του ποταμού Mendenhall, όπου οι πλημμύρες προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα.

Τα φράγματα Hesco είναι υφασμάτινα σακιά γεμάτα με χώμα ή άμμο, ενισχυμένα με μεταλλικό σκελετό, που χρησιμοποιούνται από τον στρατό αλλά και για προστασία από πλημμύρες, λειτουργώντας σαν γιγάντια σακιά άμμου.

Ο διαχειριστής έκτακτης ανάγκης του Juneau, Ryan O’Shaughnessy, ανέφερε ότι περίπου 1.000 νοικοκυριά έχουν ειδοποιηθεί για εκκένωση.

Η Suicide Basin γειτνιάζει με τον παγετώνα Mendenhall, που λειτουργεί σαν φράγμα για τα νερά και τα παγόβουνα της λεκάνης. Κάθε καλοκαίρι, η τήξη των πάγων και οι βροχοπτώσεις αυξάνουν την πίεση μέχρι το νερό να βρει διέξοδο κάτω από τον παγετώνα και να κατέβει προς την πόλη.

Ο ποταμός Mendenhall ήταν ήδη σε στάδιο μικρής πλημμύρας λόγω έντονων βροχοπτώσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρεκόρ νερού. Η μετεωρολόγος Nicole Ferrin προέβλεψε ότι η στάθμη της λίμνης Mendenhall μπορεί να φτάσει 16,3–16,8 πόδια, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ των 15,9 ποδιών.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τον τοίχο με τα φράγματα, τις γέφυρες και τις όχθες του ποταμού. Η Διαχειρίστρια της πόλης, Katie Koester, δήλωσε ότι τα φράγματα έχουν ενισχυθεί και καλύπτουν μήκος πάνω από δύο μίλια, ύψους 4–8 ποδιών, αλλά τόνισε ότι η εκκένωση παραμένει κρίσιμη για την ασφάλεια των κατοίκων.

Οι παγετωνικές πλημμύρες από την Suicide Basin έχουν σημειωθεί περισσότερες από 30 φορές από το 2011, με τα τελευταία δύο χρόνια να είναι ιδιαίτερα καταστροφικές. Η δυναμική των νερών αλλάζει συνεχώς καθώς ο παγετώνας συρρικνώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο υδρολόγος Eran Hood από το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας παρακολουθεί τη λεκάνη με drones για να εκτιμήσει τον όγκο νερού που μπορεί να ξεχυθεί. Περιέγραψε την κατάσταση ως «τρελή», τονίζοντας ότι η λεκάνη είναι πλήρως γεμάτη και βρέχει για μέρες.

Το συνδυαστικό φαινόμενο παγετωνικής πλημμύρας και βροχόπτωσης αποτελεί το χειρότερο σενάριο για το Juneau, αλλά η τοποθέτηση των φραγμάτων Hesco θεωρείται ότι θα προστατεύσει τα σπίτια.

Με πληροφορίες από Washington Post