Σεισμός στη Μιανμάρ: Καταστροφές στις υποδομές και στην Ταϊλάνδη - Δεκάδες αγνοούμενοι

Ο ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το κέντρο της Μιανμάρ, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στην Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα (10 μίλια) βορειοδυτικά της πόλης Sagaing σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σαράντα τρεις εργάτες οικοδομών αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός ημιτελούς πολυώροφου κτιρίου εκατοντάδες μίλια μακριά, στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Πληροφορίες αναφέρουν πως δρόμοι έχουν καταστραφεί στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ Νέπιντο, καθώς η πολύ ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στην Ταϊλάνδη και στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή από τότε που η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2021, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση στη χώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή.

Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα, η οποία επλήγη από ισχυρό σεισμό, με τις αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες λόγω της έκτασης των ζημιών. «Το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», επεσήμανε η χούντα στο Telegram.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επισκέφθηκε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Νέπιντο όπου έχουν διακομιστεί πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο. Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει κομμάτια από την οροφή του Εθνικού Μουσείου της Μιανμάρ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Στο μεταξύ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters. «Προσευχόμασταν όταν άρχισε ο σεισμός (...) Τρεις πέθαναν επιτόπου», δήλωσε ο ένας άνδρας.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Οι αρχές της Ταϊλάνδης κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Μπανγκόκ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιναουάτρα την Παρασκευή μετά το χτύπημα της πόλης από τον μεγάλο σεισμό με επίκεντρο τη Μιανμάρ.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Ζημιές αναφέρθηκαν σε κτίρια σε όλη την Μπανγκόκ μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, συμπεριλαμβανομένου ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη 30 ορόφων που κατέρρευσε στα βόρεια της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο τη στιγμή του σεισμού, βρίσκονταν 46 εργάτες.

There are fears for dozens of workers after a tower under construction collapsed in Thailand's capital Bangkok due to two powerful earthquakes in neighbouring Myanmar. pic.twitter.com/g6LyHdv3WZ

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πώς το νερό από την πισίνα στο rooftop ουρανοξύστη ξεχείλισε και έπεφτε σαν καταρράκτης.

Ιστορική γέφυρα που είχε κατασκευαστεί το 1934 κατέρρευσε. Η γέφυρα, κατασκευασμένη πριν από 91 χρόνια κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας, υπήρξε για δεκαετίες βασική αρτηρία μετακίνησης στην περιοχή, ενώ αποτελούσε και σύμβολο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Μιανμάρ.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd