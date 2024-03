Σε δίκη Βρετανίδα αριστοκράτισσα για τη δολοφονία του μωρού της - «Νιώθω ένοχη» λέει, αρνούμενη τις κατηγορίες

Η Βρετανίδα γόνος αριστοκρατικής οικογένειας προσκείμενης της βασιλικής οικογένειας που κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της από αμέλεια, αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια της κόρης της.

Η Κόνστανς Μάρτεν που κατηγορείται μαζί με τον σύντροφο της για την εξ αμελείας δολοφονία του μωρού της, της μικρής Βικτόρια, κατέθεσε σήμερα ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου, αρνούμενη οποιαδήποτε κακοποίηση του βρέφους.

Η κατηγορούμενη, κληρονόμος μιας οικογένειας που ιστορικά είναι προσκείμενη στη βασιλική οικογένεια, κατέθεσε, προς έκπληξη όλων, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου στο Λονδίνο. Στην κατάθεση της η 36χρονη υποστήριξε πως δεν έθεσε ποτέ σε κίνδυνο το μωρό της, ηλικίας λίγων ημερών. «Ο Μαρκ κι εγώ αγαπάμε τα παιδιά μας περισσότερο απ’ όλους σε ολόκληρο τον κόσμο», κατέθεσε η Κόνστανς Μάρτεν, διαβεβαιώνοντας πως το βρέφος δεν υπήρξε θύμα κακοποίησης ούτε εκτέθηκε στο κρύο, κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και των νυκτών που πέρασε σε μια σκηνή εν μέσω του χειμώνα.

«Νιώθω ένοχη, καθώς βρισκόταν στα χέρια μου» ανέφερε εντούτοις η γυναίκα, υποστηρίζοντας πως αποκοιμήθηκε προτού βρει τη Βικτόρια νεκρή όταν ξύπνησε, γεγονός που της προκάλεσε «σοκ και έναν τεράστιο πόνο».

Στις αρχές του προηγούμενου έτους, η φυγή της Κόνστανς Μάρτεν και του 49χρονου Μαρκ Γκόρντον, πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού τύπου. οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν πάρει τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού , που ζούσε στο περιθώριο της κοινωνίας. Οι δύο τους διέφευγαν της αστυνομίας και των αρχών κοινωνικής πρόνοιας επιχειρώντας να κρατήσουν κοντά τους το νεογέννητο παιδί τους.

Το ζευγάρι συνελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου του 2023 στο Μπράιτον της νότιας Αγγλίας, μετά από μήνες διαφυγής, καθώς κοιμόντουσαν σε ξενοδοχεία, κατόπιν σε μία σκηνή, ενώ ξόδευαν εκατοντάδες λίρες για να μετακινούνται με ταξί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μικρή Βικτόρια, που γεννήθηκε εκτός νοσοκομείου, βρέθηκε νεκρή την 1η Μαρτίου μέσα σε μία τσάντα σούπερ μάρκετ, την οποία είχαν αφήσει στο εσωτερικό μιας εγκαταλελειμμένης αποθήκης. Σχετικά με τη διαφυγή της, η Κόνστανς Μάρτεν, η οποία παραδέχθηκε πως επιθυμούσε μια «φυσιολογική ζωή», δυσκολεύτηκε να θυμηθεί λεπτομέρειες. «Είναι δύσκολο να θυμηθώ, διότι μετακινούμασταν τόσο πολύ», ομολόγησε.

