Χαμογελαστός ο ασθενής βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει τα καθήκοντά του στο Μπάκιγχαμ

Ευδιάθετος, παρά το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του, ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος αναχώρησε το πρωί από το Κλάρενς Χάουζ και κατευθύνθηκε με αστυνομική συνοδεία στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για να υποδεχθεί τους νέους πρέσβεις της Αλγερίας και της Μαυριτανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έξω από το παλάτι είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άνθρωποι, που επευφημούσαν και χειροκροτούσαν τον Βρετανό μονάρχη ενώ εκείνος σήκωσε το χέρι να χαιρετίσει τα πλήθη.Στην αίθουσα ακροάσεων του παλατιού ο βασιλιάς υποδέχθηκε ξεχωριστά τους νέους πρέσβεις της Αλγερίας και της Μαυριτανίας, οι οποίοι επέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους στον Κάρολο.

Ο Βρετανός γαλαζοαίματος φωτογραφήθηκε ευδιάθετος και μοιράστηκε ένα αστείο με τον νέο πρέσβη της Αλγερίας Νουρεντίν Γιαζίντ. Ο μονάρχης επεφύλαξε θερμή υποδοχή και στο νέο πρέσβη της Μαυριτανίας, Σαμπά Μαμαντού, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως πρέσβης της χώρας του στην Ιαπωνία, στις Φιλιππίνες και στο Σουδάν. Από το 2019 μέχρι το 2021 ο Μαμαντού ήταν πρέσβης της Μαυριτανίας στις ΗΠΑ. Πάντως, ο Μαυριτανός διπλωμάτης καριέρας και πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας και διεθνών σχέσεων, επισκέφθηκε το παλάτι του Μπάκιγχαμ και παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον βασιλιά φορώντας... σαγιονάρες.

Ο βασιλιάς Κάρολος από τις 5 Φεβρουαρίου που διαγνώστηκε με καρκίνο απέχει από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα και τις δημόσιες εμφανίσεις, όμως, εργάζεται αθόρυβα στο παλάτι ενώ μία φορά την εβδομάδα υποβάλλεται σε θεραπεία. Μέχρι να αναλάβει ξανά πλήρως τα καθήκοντά του τον αντικαθιστούν η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα, ο διάδοχος του θρόνου, η πριγκίπισσα Άννα και ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Εδουάρδος μαζί με την σύζυγό του, Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου.

Τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν μειωθεί εξαιρετικά καθώς ο πρίγκιπας Χάρι ζει πλέον μόνιμα στις ΗΠΑ μετά το Megxit και δεν ανήκει στον στενό πυρήνα του Οίκου των Ουίνδσορ ενώ ο δευτερότοκος γιος της Ελισάβετ, πρίγκιπας Άντριου, έχει απομακρυνθεί από τα βασιλικά καθήκοντα, μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Αμερικανού παιδόφιλου Επστάιν.

Η δημοφιλής πριγκίπισσα της Ουαλίας απέχει από τις βασιλικές υποχρεώσεις μετά από μυστηριώδη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υπεβλήθη στις 16 Ιανουαρίου. Η Κέιτ Μίντλετον έλαβε εξιτήριο από το πολυτελές νοσοκομείο London Clinic στις 29 Ιανουαρίου και έκτοτε αναρρώνει στην εξοχική βασιλική κατοικία Adelaide Cottage, στο Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το παλάτι του Κένσινγκτον η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ θα επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα μετά το Πάσχα των Καθολικών. Το πρωί της Τρίτης το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την παρουσία της πριγκίπισσας στην μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour για τα γενέθλια του μονάρχη, στις 8 Ιουνίου.

Όμως, το απόγευμα της ίδιας μέρας η ανάρτηση κατέβηκε από τον επίσημο ιστότοπο του βρετανικού Στρατού μετά από την δριμεία κριτική που ασκήθηκε στο υπουργείο πως ενήργησε χωρίς να έχει αρμοδιότητα. Όπως δήλωσαν πηγές από το παλάτι του Κένσινγκτον, το παλάτι είναι το μόνο αρμόδιο να εκδίδει ανακοινώσεις για τις επίσημες εμφανίσεις του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

