Ρώσοι χάκερ χτύπησαν το site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επίθεση από χάκερ δέχθηκε η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ευθύνη ανέλαβε ομάδα που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται μια σύνθετη κυβερνοεπίθεση. Μια ομάδα φιλική προς το Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη», έγραψε η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε ανάρτηση στο Twitter.

«Οι τεχνικοί μας την αντιμετωπίζουν και προστατεύουν τα συστήματά μας. Αυτό, αφού χαρακτηρίσαμε τη Ρωσία κράτος χορηγό της τρομοκρατίας. Η απάντησή μου: δόξα στην Ουκρανία», συμπλήρωσε η Μέτσολα.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility. Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems. This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism. My response: #SlavaUkraini

Νωρίτερα σήμερα, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα το οποίο χαρακτηρίζει τη Ρωσία κράτος χορηγό της τρομοκρατίας και επισημαίνει ότι τα στρατιωτικά πλήγματα της Μόσχας σε μη στρατιωτικούς στόχους, όπως υποδομές ενέργειας, νοσοκομεία, σχολεία και καταφύγια παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ανάρτηση στο Twitter έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση τύπου DDoS. Αυτές συνήθως γίνονται με την αποστολή τεράστιου όγκου μηνυμάτων ή αιτημάτων σύνδεσης με ένα σύστημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό.

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.