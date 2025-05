Ρωσία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην πόλη Αριόλ

Ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στην πόλη Αριόλ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του χωριού.

Σύμφωνα με στοιχεία, πρόκειται για στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8. Αυτόπτες μάρτυρες ανάφεραν πως μετά τη συντριβή ακολούθησε φωτιά και ισχυρές εκρήξεις.

Russian Telegram channels report a helicopter crash in the area of a village in Oryol region of Russia about an hour ago. There is a fire and explosions at the crash site, locals report.



According to Russian Telegram channels, it might have been a military helicopter carrying… pic.twitter.com/YYMWzIIjCN