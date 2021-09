Άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της ρωσικής πόλης Περμ και σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται μια πηγή, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου ανάφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια του περιστατικού.

#Russia: An armed attack took place in #Perm State University (#PSU) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.



His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT