Ρωσία: Διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης του Πούτιν - Πάνω από 200 συλλήψεις

Περισσότεροι από 200 πολίτες έχουν συλληφθεί σε διαδηλώσεις σε όλη τη Ρωσία τις τελευταίες ώρες. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται ενάντια στην απόφαση του προέδρου Πούτιν για μερική επιστράτευση του πληθυσμού με σκοπό την ενίσχυση των μετώπων στην Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μόσχα είδαν τουλάχιστον 50 συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη πόλη της Ρωσίας, ένα λεωφορείο της αστυνομίας μετέφερε συλληφθέντες. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!».

Riot police shut this protest very quickly. Saw a few dozen arrests, wouldn’t be surprised if more than 100 detained. pic.twitter.com/QiXY7VTzuJ

«Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγει κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο Βασίλι Φεντόροφ, ένας φοιτητής.

Ο Αλεξέι Ζαβάρσκι, 60 ετών, εξέφρασε τη λύπη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις. «Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη πιάσει όλο τον κόσμο», είπε, πριν προσθέσει: «Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει την θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία».

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε πόλεις της Σιβηρίας και της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπως αναφέρουν τα τοπικά κανάλια στο Telegram.

Στο Ιρκούτσκ περίπου 60 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιστράτευσης, σύμφωνα με το κανάλι Telegram «Αναρχικοί του Ιρκούτσκ». Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, περισσότερα από 10 άτομα συνελήφθησαν στην πόλη. «Ξαφνικά έφτασαν πέντε αυτοκίνητα και ένα μικρό λεωφορείο με δυνάμεις των ΜΑΤ και διέλυσαν σχεδόν όλους όσους βρίσκονταν εκεί» αναφέρει ανάρτηση στο κανάλι. Η αστυνομία μετέφερε τους διαδηλωτές στο 7ο αστυνομικό τμήμα στην οδό Ντεπουτάτσκαγια. Σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info, οι κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να δουν δικηγόρο.

Συλλήψεις ακτιβιστών αναφέρονται επίσης στην πόλη Τομσκ. Σύμφωνα με το κανάλι «οδός Μπαρκάτσκαγια» (Ulitsa Barkhatnaya) του Telegram, η αστυνομία μεταφέρει 10-15 συλληφθέντες σε αστυνομικά τμήματα στις περιοχές Κίροφκσι και Τόμσκι.

Στο Ουλάν-Ουντέ, αρκετές δεκάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, αναφέρει το κανάλι «Άνθρωποι της Βαϊκάλης» (Liudi baikalya). Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με συλλήψεις. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους του Νοβοσιμπίρσκ έχει αυξηθεί αισθητά, σύμφωνα με το κίνημα νεολαίας «Βεσνά». Στο Γιακούτσκ, αρκετοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, όπου είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους χωρίς συνθήματα και πλακάτ, φοβούμενος τις συλλήψεις, μεταδίδει ο ιστοτοπος Sibir.realii.

In Russia’s Krasnoyarsk, groups of anti-war activists are walking the central street holding up their smartphones with torches on. About the most radical form of protest most Russians allow themselves these days pic.twitter.com/B14ORiYCVk