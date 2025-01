Πυρκαγιά στο Λος Άντζελες: Διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τα άλογά τους

«Τρέξτε για τη ζωή σας!» – με αυτή τη δραματική κραυγή, άνθρωποι στην περιοχή του Λος Άντζελες ρίχνονται στη μάχη για να σώσουν τα άλογά τους, ενώ οι φλόγες τους περικυκλώνουν.

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή έχουν προκαλέσει υποχρεωτικές εκκενώσεις για τουλάχιστον 49.000 ανθρώπους, όμως για πολλούς, η ζωή των ζώων τους είναι εξίσου πολύτιμη με τη δική τους.

Στα περίχωρα του Sylmar και του Altadena, άνθρωποι εντοπίστηκαν να οδηγούν τα άλογά τους μέσα από πυκνούς καπνούς και φλόγες, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να τα φορτώσουν σε ρυμουλκούμενα για να τα απομακρύνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δρόμοι ήταν μπλοκαρισμένοι από εγκαταλελειμμένα οχήματα, γεγονός που καθιστούσε τη διαφυγή τους σχεδόν αδύνατη. Οι εικόνες δείχνουν ιδιοκτήτες να περπατούν με τα άλογα τους μέσα από μονοπάτια, μερικές φορές ακόμη και χωρίς χαλινάρια, οδηγώντας τα σε ασφαλή σημεία.

Ένας κάτοικος του Altadena δήλωσε: “Δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς τα άλογά μας. Είναι μέλη της οικογένειάς μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα αφήσουμε πίσω.” Άλλοι περιέγραψαν την κατάσταση ως “αποκαλυπτική,” με τις φλόγες να καταπίνουν βλάστηση και να απειλούν στάβλους σε λίγα λεπτά.

Οι πυροσβέστες, αν και επικεντρωμένοι στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και κατοικιών, βοήθησαν σε ορισμένες περιπτώσεις στη διάσωση ζώων. Στην περιοχή του Pacific Palisades, όπου η πυρκαγιά Palisades έχει ήδη καταστρέψει 3.000 στρέμματα, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν μάνικες για να δημιουργήσουν ένα προσωρινό προστατευτικό διάδρομο γύρω από στάβλους, δίνοντας στους ιδιοκτήτες χρόνο να απομακρύνουν τα ζώα τους.

