Καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες: Οι διασημότητες του Χόλιγουντ εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Η καταστροφική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Νότια Καλιφόρνια ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν εντολή εκκένωσης για τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και διασημότητες του Χόλιγουντ.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και Έμμυ ηθοποιός Τζέιμς Γουντ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τις φλόγες να φουντώνουν κάτω από το μπαλκόνι του κήπου του, ενώ ένα πυκνό σύννεφο καπνού κρύβει τον ουρανό.

«Ήμασταν ευλογημένοι που η πυροσβεστική και η αστυνομία του Λος Άντζελες έκαναν τόσο καλά τη δουλειά τους», έγραψε ο Γουντ στο X, πρώην Twitter. «Είμαστε ασφαλείς και έξω. Υπάρχουν πολλά δημοτικά σχολεία στη γειτονιά μας και υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια της κοινότητας για την ασφαλή εκκένωση των παιδιών» υπογράμμισε ο ηθοποιός.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg