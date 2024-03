Πρωτοφανής εισβολή από μέλισσες στον αγώνα τένις Αλκαράθ - Ζβέρεφ

Το τουρνουά τένις που διεξάγεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, BNP Paribas Open ή αλλιώς Indian Wells, διακόπηκε την Πέμπτη λόγω μιας πρωτοφανούς «εισβολής» από μέλισσες, στην προημιτελική αναμέτρηση μεταξύ του Κάρλος Αλκαράθ και του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης Κάρλος Αλκαράθ, ήταν έτοιμος να σερβίρει για το δεύτερο σετ, όταν αναγκάστηκε να αποσυρθεί προς τα αποδυτήρια λόγω των μελισσών γύρω του. Ο διαιτητής Mohamed Lahyani διέκοψε τον αγώνα, αντιλαμβανόμενος έκπληκτος ότι όλο και περισσότερες μέλισσες κατακλύζουν το γήπεδο, με το ματς να συνεχίζεται μετά από μία ώρα και 48 λεπτά.

«Σίγουρα, είναι ο πιο ασυνήθιστος αγώνας που έχω παίξει ποτέ στην καριέρα μου. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα θυμάμαι αυτόν τον αγώνα εξαιτίας αυτού. Νομίζω ότι όλοι θα θυμούνται αυτή την κατάσταση και το βρήκαμε αστείο, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε ο νικητής Αλκαράθ στους δημοσιογράφους. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο» τόνισε.

Και μπορεί το παιδί-θαύμα της Ισπανίας να πήρε το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του τουρνουά, όμως ο μελισσοκόμος Λανς Ντέιβις ήταν αυτός που πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις.

